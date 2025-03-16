İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili sürpriz gelişme! AYM kararına dikkat çekildi

Anayasa Mahkemesi'nin 2023 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan bir kararında, hile ve açık bir hatanın olmaması durumunda diplomanın 60 gün geçtikten sonra iptal edilemeyeceğine karar verdiği ortaya çıktı.

Kısa Dalga yazarı avukat Kemal Vuraldoğan, Anayasa Mahkemesi’nin daha önce verdiği karara göre, Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptalinin mümkün olmadığını belirtti. Anayasa Mahkemesi’nin Resmi Gazete’de de yayımlanan Abidin Pişgin'in kararına göre; hile, açık hata vs yoksa diploma mezuniyet tarihinden sonraki 60 gün içinde iptal edilebiliyor. AYM, 60 günden sonra diplomanın iptal edilmesini eğitim hakkının ihlali olarak görüyor.

Kemal Vuraldoğan, bugün yayınlanan yazısında İmamoğlu’nun diploması konusundaki tartışmalara açıklık getirecek emsal AYM kararına ilişkin şunları yazdı:

HUKUKA KARŞI TABUTTA RÖVAŞATA...

“Anayasa Mahkemesine giden olayda Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulundan mezun olan bir vatandaşımız 2011 yılında yüksek lisansını, 2015 yılında doktorasını bitirmiş. Yardımcı doçent olarak çalışmaya başlamış. Yıl olmuş 2016, Gürcistan Uluslararası Karadeniz Üniversitesinden yapılan yatay geçişlerin mevzuata uygun yapılıp yapılmadığı hususunda inceleme başlatılmış, yardımcı doçentin doktora yeterlilik sınavına girebilmesi için yönetmelikte aranan seminer dersini almış olma şartını taşımadığı tespit edilip doktora mezuniyetinin iptaline karar verilmiş. Anayasa Mahkemesi en az 50-60 yıllık Danıştay içtihadını hatırlatmış bu kararında, “…İdarenin ilgilisinin hilesi yahut açık hata sonucunda tesis ettiği hatalı işlemler dışında kalan işlemleri geri almasına yönelik yargısal içtihat dikkate alındığında bu işlemlere yönelik iptal süresinin iptal davası açma süresiyle sınırlandırıldığı anlaşılmıştır…”. Kararın Türkçesi şu: hile, açık hata vs yoksa diploma mezuniyet tarihinden sonraki 60 gün içinde alınır. 60 gün içinde aldın aldın yoksa bir daha alamazsın.İmamoğlu mezun olalı neredeyse 7.000 gün olmuş... Bu saatten sonra İmamoğlu’nun diplomasını geri almak demek, bir diğer unutulmaz bakanımızdan ilham alarak yazayım, “Neo klasik hukuk düşüncesinden, epistemolojik bir kopuşu temsil eden heteredoks yaklaşımdır, günümüzde giderek ön plana çıkan; davranışsal hukuk ve nöro hukuka karşı tabutta röveşatadır...”

ANAYASA MAHKEMESİ’NDEN DİPLOMA İPTALİ KARARI

Anayasa Mahkemesi (AYM), Vuraldoğan’ın işaret ettiği kararda, Abidin Pişgin adlı akademisyenin doktora diplomasının iptal edilmesiyle ilgili bireysel başvurusunda eğitim hakkının ihlal edildiğine hükmetti. 18 Ekim 2023 tarihli karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak kamuoyuna duyuruldu.

Abidin Pişgin, Süleyman Demirel Üniversitesi’nde (SDÜ) tamamladığı doktora eğitiminin ardından 2015’te mezun olmuş ve Ardahan Üniversitesi’nde yardımcı doçent olarak görev yapmaya başlamıştı. Ancak 2016’da, Gürcistan’dan SDÜ’ye yatay geçiş sürecinde mevzuata uygunluk incelemesi yapıldı. İnceleme sonucunda, Pişgin’in doktora yeterlik sınavına girebilmek için zorunlu olan seminer dersini almadığı tespit edildi. SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu, 11 Mayıs 2016’da aldığı kararla Pişgin’ın doktora mezuniyetini iptal etti.

Pişgin, iptal kararının kazanılmış hak ilkesine aykırı olduğunu, seminer dersi zorunluluğunun açıkça bildirilmediğini ve idarenin hatası nedeniyle mağdur edildiğini belirterek Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Ayrıca, diploma iptaliyle işini kaybettiğini ifade etti. Adalet Bakanlığı ise idarenin eğitimde takdir yetkisine sahip olduğunu ve işlemin meşru olduğunu savundu.

AYM, oybirliğiyle verdiği kararda, idarenin yeterlik sınavına kabulde hata yaptığını ve bu kusurun sorumluluğunu başvurucuya yüklediğini belirtti. Diplomanın mezuniyetten bir yıl, sınavdan ise üç yıl sonra iptal edilmesi, “iyi yönetişim” ve “tutarlılık” ilkelerine aykırı bulundu. Mahkeme, kamu yararıyla bireysel hak arasında dengenin bozulduğunu ve Pişgin’e orantısız bir külfet yüklendiğini vurgulayarak, Anayasa’nın 42. maddesindeki eğitim hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

Kararda, ihlalin giderilmesi için Isparta İdare Mahkemesi’nde yeniden yargılama yapılması ve Pişgin’e 19.094,70 TL yargılama gideri ödenmesi hükmedildi. Ödeme, kararın tebliğinden itibaren dört ay içinde yapılacak; gecikmede faiz uygulanacak.

SAHTECİLİK YOKSA İPTAL DE YOK

Anayasa Hukuku profesörü Tolga Şirin de bugünkü T24 yazısında aynı karara işaret ederek; "Ekrem İmamoğlu’nun diplomasına yönelik girişimler, hukuki dayanaktan yoksun bir geriye yürütme çabasına dayanıyor. 1990 yılında geçerli olan mevzuat açık olup, bugünkü düzenlemeleri geçmişe uygulamak mümkün olmuyor. Üstelik, diplomanın geçersiz sayılması/geri alınması gibi ağır sonuçlar doğuracak işlemler, ancak sahtecilik veya ağır usulsüzlükler gibi olağanüstü hallerde gündeme gelebiliyor" ifadelerini kullandı.