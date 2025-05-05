İmamoğlu’nun ekibinden cezaevi mektubu: Ranta, talana ve kent suçlarına karşı durduk

Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanan İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten, Silivri Cezaevi’nden kamuoyuna bir mektup yayımladı. Gülten, görev yaptığı süreçte kendisine yöneltilen suçlamaları reddederken, “Kent suçlarına direnenlerin susturulmak istendiği bir süreçten geçiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Marmara Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ramazan Gülten, 26 Nisan’da gözaltına alındığını ve 30 Nisan’da dört günlük gözaltı süresinin dolmasına bir saat kala cezaevine sevk edildiğini belirtti. Gülten, hakkında yapılan suçlamaların geçmiş yıllarda müfettiş denetimlerinden geçmiş ve yargı tarafından aklanmış işlemlerle ilgili olduğunu ifade etti.

“Suçlamayı gördüğümde söyledim: Herhalde savcının eline büyük bir aldatmaca tutuşturulmuş” diyen Gülten, daha önce Danıştay kararlarıyla aklanmış işlemler üzerinden yeniden hedef alındığını iddia etti.

Ekrem İmamoğlu'ndan duygulandıran mesaj!

“ELMANIN İÇİNDE SİYAH ÇEKİRDEK VAR DİYE KARPUZU SUÇLAMAK”

Gülten, 2019-2025 yılları arasında Sayıştay ve iç denetim birimleri tarafından incelenen tüm ihalelerin raporlandığını, ancak kendisi hakkında hazırlanan raporun çarpıtıldığını savundu. “Elmanın içindeki siyah çekirdekten yola çıkıp karpuzun tatlı olmadığını iddia ediyorlar” diyerek iddianameyi eleştirdi.

İBB Encümen üyesi olarak yasa gereği alınan uygulama kararlarının suçlama konusu yapılamayacağını belirten Gülten, hakkında hazırlanan raporun “boş sıfırlı tutarlara” dayandığını ve hukuken temelsiz olduğunu ifade etti.

“SUÇUMUZ KAMUYU SAVUNMAK MI?”

Mektubunda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte görev yaptıkları dönemde kamu yararına yönelik projelere ve kent suçlarına karşı verdikleri mücadeleye değinen Gülten, tutuklanmalarının asıl nedeninin “ranta, talana ve talimatla şekillenen planlara karşı durmak” olduğunu savundu:

“Bizler, İstanbul’un kamusal alanlarını, ormanlarını, su havzalarını ve parklarını koruduk. Bugün yargılanan, aslında bu direniştir.”

“LİYAKATLE GÖREV YAPANLARA GÖZDAĞI VERİLİYOR”

Gülten, yalnızca kendisinin değil, Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere görevlerini “liyakatle ve kamu yararı gözeterek” sürdüren birçok İBB yöneticisinin hedef alındığını belirtti. “Liyakatsizliği değil, görevini layıkıyla yapanı cezalandıran bir anlayış var” diyerek süreci eleştirdi.

Mektubunun sonunda “İstanbul Muhafızları” ifadesiyle kent savunusu yapanlara selam gönderen Gülten, “Karanlığın değil, aydınlığın günlerinde buluşacağız” sözleriyle kamuoyuna umut mesajı verdi.