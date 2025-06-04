İmamoğlu'nun faturası AKP'ye ağır oldu! Seçmen yumruğunu masaya vurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu'nun faturası AKP'ye ağır oldu! Seçmen yumruğunu masaya vurdu

Di-En Araştırma Şirketi yaptığı son seçim anketine dair sonuçları yayınladı. Son ankette CHP'nin AKP'ye büyük fark attığı görüldü.

Di-En Araştırma şirketi 28 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı. Araştırma raporunda "Bu çalışma, 28 Mayıs-1 Haziran 2025 tarihleri arasında 16 il merkezi ve kırsal alanda gerçekleştirilmiştir ve toplamda 2828 katılımcıdan oluşmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Araştırmada Türkiye'nin en büyük sorunu sorusunda 'Ekonomik kriz' hal en başta bulurken arkasından Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması geldi. En büyük sorunlar seçeneklerinde sırasıyla gazetecilerin, siyasiler ve gençlerin tutuklanması ve hak hukuk adalet ile ilgili sorunların gelmesi dikkat çekti.

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Araştırmada Türkiye'nin en büyük sorunu sorusunda 'Ekonomik kriz' hal en başta bulurken arkasından Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması geldi. En büyük sorunlar seçeneklerinde sırasıyla gazetecilerin, siyasiler ve gençlerin tutuklanması ve hak hukuk adalet ile ilgili sorunların gelmesi dikkat çekti.

Seçim anketinde ise çarpıcı sonuçlar yer aldı.

Araştırma sonuçlarına göre, CHP 36,8 oy oranı alırken AKP ise yüzde 27,1'de kaldı.

DEM Parti yüzde 8,7 oy alırken Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP ise yüzde 7,1'de kaldı.

Anketin devamında İYİ Parti 6,9 Zafer Partisi ise 5,5 oy oranına sahip oldu. Yeniden Refah Partisi yüzde 3 oy alırken Anahtar Parti ise yüzde 1,2'de kaldı.

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Seçim anketinde ise çarpıcı sonuçlar yer aldı.

Araştırma sonuçlarına göre, CHP 36,8 oy oranı alırken AKP ise yüzde 27,1'de kaldı.

DEM Parti yüzde 8,7 oy alırken Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP ise yüzde 7,1'de kaldı.

Anketin devamında İYİ Parti 6,9 Zafer Partisi ise 5,5 oy oranına sahip oldu. Yeniden Refah Partisi yüzde 3 oy alırken Anahtar Parti ise yüzde 1,2'de kaldı.

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