İmamoğlu’nun gençlere sandık başında unutulmaması gerekenleri anlattığı video elden ele dolaşıyor

İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, AKP yönetimindeki İBB'den aldığı yüklü miktardaki bursla gündeme gelen AKP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Kalender İlhan'ın milletvekili adayı gösterildiğini belirtti ve gençlere seslendi.

"SANA DA 200 BİN DOLAR BURS VERECEKLERİNE İNANIYORSAN, GİT O KİŞİYE OY VER"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) AKP tarafından yönetildiği dönemde belediyeden yüklü miktarda burs alarak yurt dışına eğitime giden AKP İstanbul Kadın Kolları Başkanı Rabia Kalender İlhan'ın milletvekili adayı olduğunu belirten İmamoğlu, şunları kaydetti:

“ Sandığa gittiğinizde bunları sakın unutmayın.

Vatandaşlarımıza bunu lütfen anlatın. İstanbul'da partili bir kişiye, burs adı altında, 2 milyon 200 bin lira burs veriyorlar. O kişi, 2007’de işe girmiş gözüküyor. Ama kendisi, yıllarca hiç İstanbul'da olmamış. Türkiye'de bile bulunmamış. Yurt dışında, belediye bursuyla, belediyenin parasıyla hayat sürmüş.

Suç duyurusunda bulunduk. Peki mahkeme bir şey yaptı mı? Yapmadı.

Peki şimdi ne yaptılar o kişiyi biliyor musunuz?

İstanbul'dan milletvekili adayı yaptılar. Mesela yine bunların bir yakını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakinde, Metro AŞ'de işe alınıyor.

Tesadüf bu ya, işe girdikten… Yani siz işe gireceksiniz. İşe girdikten sadece on gün sonra, belediyenin parasıyla ABD'ye gönderileceksiniz.

Ne kadar para veriyor biliyor musunuz belediye?

200 bin dolar. Bugünün parasıyla 4 milyon liranın üstünde. Bu para kimin parası?

Milletin parası, sizin paranız, hepimizin parası. Peki sözüm ona ulaşımla ilgili işe aldığı bu kişi, Amerika'da ne yapıyor biliyor musunuz?

Siyaset doktorası yapıyor. Bak bak! Görüyor musunuz?

On gün önce işe alıyor. 200 bin dolar veriyor ve siyaset doktorası yapıyor. Bunu da mahkemelere taşıdık.

Ama mahkemelere sıra gelince, bu tür haksızlıklar olduğunda, ne yazık ki bu iktidarın döneminde çalışmıyor.

Ne yapacağız?

İşte biz bu hukuksuzluğu sona erdireceğiz. Biz bu ülkenin 86 milyon insanının hakkını yedirmeyeceğiz.

Biz bu ülkenin gençlerinin hakkını yedirmeyeceğiz. Bu seçimde oy kullanacak 5 milyon genç kardeşime sesleniyorum.

Sana da 4 milyon lira, yani 200 bin dolar burs vereceklerine, seni yurt dışında eğitime gönderip, sonra milletvekili ya da büyükelçi yapacaklarına, atayacaklarına inanıyorsan sevgili genç kardeşim; git o partiye, o kişiye oy ver.

Eğer herkesin eşit yarıştığı, alnının teriyle, hak ettiğini kazanan bir düzen istiyorsan, o zaman oyunu 'Hak, hukuk, adalet' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceksiniz.'

NE OLMUŞTU?

Aralarında AKP İstanbul milletvekilleri Ravza Kavakçı Kan ve Fatma Betül Sayan Kaya ile AKP İstanbul Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan Kalender’in de bulunduğu çok sayıda AKPli ismin, İBB'nin AKP tarafından yönetildiği dönemde belediye iştiraklerinden yüksek meblağda burs alarak yurt dışına gittikleri ortaya çıkmıştı.

AKPli Kalender de İBB iştiraki KİPTAŞ'tan aldığı bursla yurt dışına eğitime gitmişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde belediye müfettişlerince yapılan incelemede, Kalender'e aldığı burslara karşılık 10 yıl 7 gün mecburi çalışma şartı konulduğu ancak Kalender'in KİPTAŞ'ta hiç çalışmadığı tespit edilmişti.

Müfettişler Kalender'e, 671 sterlin, 9 bin 940 dolar, 128 bin 247 Avro, 123 bin 722 lira burs ödemesi yapıldığını kaydetmişti.