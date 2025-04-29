İmamoğlu'nun gittiği otelin müdürüne gözaltı kararı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu'nun gittiği otelin müdürüne gözaltı kararı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gittiği otelin müdürü hakkında gözaltı kararı verildi.

Ayrıntılar geliyor...

Son Haberler
CHP’li isim Meloni'nin sözleri üzerinden Erdoğan’a tepki gösterdi! "Bir ülkenin itibarı..."
CHP’li isim Meloni'nin sözleri üzerinden Erdoğan’a tepki gösterdi! "Bir ülkenin itibarı..."
İmamoğlu'nun gittiği otelin müdürüne gözaltı kararı!
İmamoğlu'nun gittiği otelin müdürüne gözaltı kararı!
Kütahya Belediyesi'nden emekli personele 54 milyon TL kıdem tazminatı ödemesi
Kütahya Belediyesi'nden emekli personele 54 milyon TL kıdem tazminatı ödemesi
Alexis Sanchez'den yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı
Alexis Sanchez'den yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı
Özgür Özel'den ev hapsindeki Gazeteci İsmail Saymaz'a ziyaret
Özgür Özel'den ev hapsindeki Gazeteci İsmail Saymaz'a ziyaret