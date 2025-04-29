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İmamoğlu'nun gittiği otelin müdürüne gözaltı kararı!
İmamoğlu'nun gittiği otelin müdürüne gözaltı kararı!
29 Nisan 2025 / 21:33
Düzenleme:
29 Nisan 2025 / 21:33
Kaynak: Haber Merkezi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gittiği otelin müdürü hakkında gözaltı kararı verildi.
Ayrıntılar geliyor...
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