İmamoğlu’nun 'gizli kasası'nın ilk ihalesinden Erdoğan çıktı! Attan düşme detayı...

İBB’ye yapılan operasyonda İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu tutuklanmıştı. İmamoğlu operasyonunda gözaltına alınan ‘gizli kasa’ olarak suçlanan müteahhit Ali Nuhoğlu’nun ifadesinde dikkat çekici bilgilere rastlanıldı.

İFADESİNDE ORTAYA ÇIKTI

Emniyet’te verdiği ifadesinde soruşturma kapsamında 25 Mart’ta el konulan şirketlerden olan Nuhoğlu İnşaat firmasını 1986’dan 1999 yılına kadar 7 kardeş ortak olarak işlettiklerini Nuhoğlu söyledi. Nuhoğlu, daha sonra bazı kardeşlerinin şirketten ayrıldığını ve kendisinin 24 yıl şirketin yönetim kurulu başkanlığını yaptığının altını çizdi.

AKP DÖNEMİNDE ONLARCA İHALEYE KATILDI

İBB tarafından gerçekleştirilen ihalelere katılıp katılmadığı” yönündeki soruları cevaplayan Nuhoğlu, 1994 yılından bu yana İBB’den 200’den fazla ihale aldığını açıkladı. Nuhoğlu ifadesinde sırasıyla Bayrampaşa Şehir Parkı, Cebeci Spor ve Şehir Parkı, Sinan Erdem Spor Salonu, Florya Akvaryum Crowne Plaza Otel, Aqua Florya, Gürpınar Hal İnşaat ve Yenikapı Miting Alanı başta olmak üzere bugüne kadar pek çok İBB ihalesine katıldığını söyledi. Nuhoğlu İnşaat’ın, AKP’nin İBB’yi yönettiği Kadir Topbaş ve Mevlüt Uysal dönemlerinde belediyeden onlarca ihale aldığı da ortaya çıktı.

ERDOĞAN’IN ATTAN DÜŞTÜĞÜ PARK

Nuhoğlu’nun verdiği ifadede ilk sırada ismini geçirdiği “Bayrampaşa Şehir Parkı” ihalesi, 1998 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İBB başkanı olduğu dönemde gerçekleşti. Kamu İhale Kurumu’nun verilerine göre söz konusu işin sözleşmesi ise Erdoğan’ın Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde (DGM) hapis cezası almasından bir gün sonra, 22 Nisan 1998 tarihinde imzalandı. Şehir Parkı’nın 2003 yılındaki açılış törenini yapan o dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, bindiği atın üstünden düşmüştü.