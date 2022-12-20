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Danıştay üyelerinden İmamoğlu açıklaması

İmamoğlu kararı hakkında Habertürk yazarı Bülent Aydemir Danıştay üyeleri ile konuştu. Danıştay üyeleri İmamoğlu'nun cezalarının kesinleşmesi halinde dahi görevden alınamayacağını belirtti.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 18:20
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İmamoğlu'nun görevden alınabilir mi tartışmalarına Danıştay üyelerinde açıklama

Danıştay üyelerinden İmamoğlu açıklaması
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Danıştay üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki karar kesinleşse bile görevden alınamayacağını söyledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki hapis cezası ve siyasi yasak kararı gündemdeki yerini koruyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçtiğimiz günlerdeki "Bir belediye başkanı, Danıştay’ın kararı olmadan düşmez. İstinaf ve Yargıtay onadığı anda görevden alırım" açıklaması CHP'den tepkiyle karşılaşırken, Danıştay üyelerinden konuya ilişkin açıklama geldi.

"HAKARET SUÇU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA ENGEL TEŞKİL ETMİYOR"

Habertürk yazarı Bülent Aydemir; Belediye Kanunu’nun İmamoğlu’nu ilgilendiren 47’nci maddesinde ‘şahıslara ya da kamu kurumlarına hakaret’ diye bir suç belirtilmediğini gerekçe göstererek, kararı Danıştay üyelerine sordu. Aydemir yazısında, “Danıştay üyelerine sordum. Konuştuklarımın tamamı İmamoğlu hakkında karar kesinleşse dahi görevden alınamayacağını söylüyor. Çünkü hakaret suçu, belediye başkanlığına engel teşkil etmiyor” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı’nın istinaf veya Yargıtay mahkemelerinden onaylansa dahi görevden el çektirilemeyeceğini yazan Aydemir, “İmamoğlu kararı istinaf ve Yargıtay’dan dönebilir veya onanabilir. Bu durumda dahi, İçişleri bakanının Danıştay’a başvurusundan görevden el çektirme diye bir karar çıkmaz. Danıştay’dan kiminle konuştuysam aynı yorumda bulundu" dedi.

NE OLMUŞTU?

İmamoğlu’nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada İmamoğlu’na ‘kurul halinde çalışan kamu görevlilerine hakaret’ suçlamasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmiş ve siyasi yasak kararı alınmıştı. İmamoğlu hakkında siyasi yasak süreci de başlatılmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk'te katıldığı programda İmamoğlu ile ilgili, "İstinaf ve Yargıtay onaylarsa, açığa alabilme yetkim var. Bir belediye başkanı, Danıştay’ın kararı olmadan düşmez. İstinaf ve Yargıtay onadığı anda görevden alırım" demişti.

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