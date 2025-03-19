İmamoğlu'nun gözaltı kararı sonrası, Ali Mahir Başarır'dan 'direniş' sözleri

Düzenleme: Kaynak: ANKA
İmamoğlu'nun gözaltı kararı sonrası, Ali Mahir Başarır'dan 'direniş' sözleri

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Bu zulme 86 milyon olarak direneceğiz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Bu zulme 86 milyon olarak direneceğiz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde gözaltına alındı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Gece diplomasını iptal ettirenler, sabahın ilk ışıklarıyla Ekrem İmamoğlu’nun evinin kapısına polis yığıp evini aratacak kadar pervasızlaştı. Bu ülkeyi nereye götürmek istiyorsunuz? Bu korku, bu baskı, bu hukuksuzluk iktidarın çaresizliğinin ilanıdır. Bu zulme 86 milyon olarak direneceğiz."

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