İmamoğlu'nun gözaltına alınması Kırşehir'de protesto edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen gözaltı kararının üçüncü gününde de birçok şehirde tepkiler ve protestolar sürüyor.

Kırşehir Belediyesi önünde toplanan binlerce kişi Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etti.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Demokrasiye sahip çıkmak, yaşanan haksızlıklara ve hukuksuzluklara dur demek için; kendisini millete emanet eden Ekrem Başkanımız için, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı önünde tüm muhalefet güçleriyle bir aradaydık. 86 milyon seninle!" açıklamasını yaptı.