İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına Akşener'den şaşırtan tavır!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu sabah şafak operasyonuyla gözaltına alındı.

İstanbul Üniversitesi, cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılma kararı veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 27 kişinin daha diplomasını iptal etti. Diploma iptaline tepkiler sürerken Ekrem İmamoğlu'nun şafak operasyonuyla terör soruşturası kapsamında gözaltına alındı.

İmamoğlu, iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınarak birinci soruşturmada, "PKK ile ortak hareket etme" "PKK üyelerini işe yerleştirme", ikinci soruşturmada ise yolsuzluk ve rüşvet almakla suçlanıyor.

MERAL AKŞENER SESSİZ KALDI

İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine ve şafak operasyonuyla gözaltına alınmasına tepkiler sürerken Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener suskunluğunu koruyor. Akşener'in hem diploma iptaline hem de gözaltı kararına yorum yapmaması dikkatleri üzerine çekti.

DAHA ÖNCE SARILARAK DESTEK OLMUŞTU...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Saraçhane'deki İBB binasına giden Meral Akşener, İmamoğlu'na destek mesajı vermişti. Akşener'in önce İmamoğlu'na sonra eşi Dilek İmamoğlu'na gülerek sarıldığı anlar ise objektiflere yansımıştı.