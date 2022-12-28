﻿İmamoğlu'nun hâkimini kim neden değiştirdi?

"Siyasi yargı, siyasi yasak" başlıklı ve 9 Kasım 2022 tarihli yazımı özetle hatırlatmak istiyorum:

-Süleyman Soylu'ya yanıt vermesine rağmen Ekrem İmamoğlu'na "kurul halinde çalışan YSK'ya hakaret etti" iddiası ile suç duyurusunda bulunulmuştu.

Davaya bakan 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nin hâkimi Hüseyin Zengin, Haziran 2022'de, Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun yaz kararnamesiyle, tayin zamanına 2,5 yıl daha varken Samsun'a sürüldü.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun başkanı kim? Adalet Bakanı Bekir Bozdağ

Anlaşıldı ki hukuki değil siyasi bir sürgün yaşandı.

Zengin de durumdan rahatsız olmuş olacak ki HSK'ya itiraz etti. Zira hiçbir gerekçe bu atamayı karşılamıyordu. Hadi birinci sebep gösterilse, bunun için bile somut delillerin olması gerekiyordu.

Zengin, güvendiği kimi hâkim ve savcılara şunları söyledi:

"Ben de hükümete destek veriyorum. Hatta eşim, hükümetin desteklediği 2 Nolu Baro'da çalışıyor. Ancak ben hâkimim. Tarafsızlığımı korumak zorundayım. Buna rağmen bazı savcılar aracılığıyla, İmamoğlu'na iki yıldan fazla ceza vererek, onu siyasi yasaklı hale getirmem telkin edildi, reddettim."

Değerli okurlarım,

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz, Hâkimler Savcılar Kurulu'na atamalar konusunda siyasi emir verir mi vermez mi?

Tayin zamanına 2,5 yıl daha varken 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nin hâkimi Hüseyin Zengin'i kim neden Samsun'a sürdü?

-HSK 1. Dairesi…

Çünkü Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun 1'inci Dairesi atamaları yapıyor. Başkanı kim?

-Halil Koç…

Hatırlayalım;

12 Eylül 2010'da yapılan anayasa değişikliği ile AKP, o dönemin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nu FETÖ'cü hâkim ve savcılara teslim etmişti.

Halil Koç kimdir?

Resmî özgeçmişinden alıntı yaptım:

"İdari Yargı Hâkimi olarak Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği görevinde iken 17 Ekim 2010'da Hâkimler ve Savcılar Kurulu yedek üyesi olarak seçildi.

17 Kasım 2011 ile 25 Kasım 2014 arasında HSK asıl üyeliği yaptı.

12 Ekim 2014'te Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üyesi seçildi.

2017 Anayasa değişikliği sonrasında 19 Mayıs 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından HSK üyesi seçildi,

HSK 1. Daire Başkanı oldu.

26 Mayıs 2021'de Erdoğan tarafından yeniden Hâkimler ve Savcılar Kurulu üyesi olarak seçildi.

Halen HSK Birinci Daire Başkanı."

Peki, FETÖ-Paralel Devlet ve AKP'nin el ele yürüdüğü döneminde yedek üye olarak seçilen Halil Koç için günümüzde Adalet Bakanlığı ve yüksek yargı koridorlarında hangi cemaat üyesi olduğu iddiası var?

-HAKYOL

120 şubesi olan Hakyol Vakfı'nın bir çok üyesinin başta Adalet Bakanlığı olmak üzere devlette FETÖ'nün yerini aldığı iddiaları var.

Anlaşılan o ki Hakyolcu olduğu iddia edilen Halil Koç;

-Son 5 yılı HSK Başkanı olmak üzere 12 yıldır HSK'nın içinde…

Şimdi gelelim şu sorulara:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak veren hâkim kim?

-Mehdi Komşul

7. Asliye Ceza Mahkemesi'nin hâkimi Hüseyin Zengin'i kim neden Samsun'a sürdü ve yerine hâkim Mehdi Komşul'un atanması talimatını, kim verdi?

1-Recep Tayyip Erdoğan mı?

2-Bekir Bozdağ mı?

3-Hasan Yılmaz mı?

4-Halil Koç mu?

Bu sorunun yanıtını veremeyeceklerini elbette biliyorum ama bir sorum daha var.

-TBMM'de CHP ve İYİ Parti'nin oylarıyla HSK'ya seçilen hukukçular bu siyasi atamalar karşısından neden sessiz ve suskunlar?

Bu atamaların yapılmasında muhalefet şerhleri var mı?

Yoksa onlar da bu siyasi atamalara onay mı verdiler?

Onay verdilerse İmamoğlu'na verilen "Ceza ve Siyasi Yasak" konusunda sorumlulukları yok mu?

-Elbette vardır.

Hatırlatayım;

HSK Birinci Daire Üyesi Hamit Kocabey, 14 Ekim 2021'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı üzerine görevinden istifa etmek zorunda kaldı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener de partilerinin kontenjanından Meclis tarafından seçilen HSK üyelerinin isimleri şöyle:

-İYİ Parti'den Sinan Esen ve Cumhur Şahin.

-CHP'den Ömür Topaç.

Bu durumda Kılıçdaroğlu ve Akşener de İmamoğlu'na yapılan bu hukuksuzluğu protesto etmek için Esen, Şahin ve Topaç'ı istifaya davet etsinler.

-İmamoğlu'na verilen siyasi yasak işte böyle siyasi tavır konularak lanetlenir.

Bugün saat 10.00'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 6'lı Masa'nın hukukçularının da katılacağı basın toplantısı düzenliyor.

Konu: İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği terörle iltisaklı çalışan hakkındaki müfettiş raporu.

Süleyman Soylu bu raporu hazırlayıp gönderiyor da;

15 Temmuz'dan bugüne başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere tüm devlet kurum ve kuruluşlarından ihraç edilen FETÖ'cüler hakkında da Soylu'nun aynı işlemleri yapması gerekmez mi?

İBB çalışanları için, "temiz adli sicil belgesi" veren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile "terörle iltisaklı kişileri" yakalayıp yargı önüne çıkarmayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında da savcıların harekete geçmesi gerekmez mi?