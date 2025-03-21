İmamoğlu'nun ifade işlemi tamamlandı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı soruşturma sürüyor.

106 kişi hakkında yakalama kararı bulunan operasyon kapsamında şu ana kadar 90 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların ifade işlemleri bugün başlamıştı.

Bu kapsamda son olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da ifade vermeye başladı.

İKİ DOSYAYLA İLGİLİ İFADE VERECEK

İmamoğlu iki farklı dosya ile suçlanıyor.

Dosya kapsamında, terör örgütü PKK ile ortak hareket etme, PKK üyelerini işe yerleştirme, yolsuzluk ve rüşvet suçlamaları yöneltiliyor.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

İBB Başkanı İmamoğlu, Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nde ifade verdi. İfade işlemi sona eren İmamoğlu, suçlamaları reddetti.

İmamoğlu’nun Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde de ifadesinin alınacağı öğrenildi.