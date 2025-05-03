İmamoğlu’nun iktidarın gözüne nasıl göründüğünü çizdi! Usta karikatüristten olay karikatür…

Usta karikatürist Musa Kart, iktidarın gözünde İmamoğlu’nun nasıl göründüğüne dair bir karikatür paylaştı.

TELEF SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu için “Bakalım cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda daha kaç CHP’li telef olup gidecek” sözleri gündem olmuştu. İmamoğlu ise Erdoğan’a avukatları aracılığıyla “Açıkça bir cumhurbaşkanı adayını ‘telef’ etmekle tehdit etmişsin. Beni değil on milyonlarca seçmeni, milleti tehdit ediyorsun” tepkisini göstermişti.

İKTİDARIN GÖZÜNDE İMAMOĞLU

Nefes’te karikatür çizimleri yapan usta karikatürist Musa Kart, dün yaptığı çizim olay oldu. Kart, iktidarın gözünde İmamoğlu’nun nasıl göründüğüne dair bir karikatür çizdi. Karikatürde yer alan kişiler, kafeste olan aslana “Giderek büyüyo. Kafesine sığmayacak.”, “Sorma. Telef edemedik bir türlü” söylemlerinde bulundu.

MUSA KART KİMDİR?

Musa Kart 1954 yılında Konya'nın Cihanbeyli ilçesine bağlı Yeniceoba'da dünyaya geldi. İlk karikatürü 1974 yılında Ankara'da mühendislik eğitimi gördüğü yıllarda gerçekleştirdi. Recep Tayyip Erdoğan'ı başbakanlık döneminde kedi olarak çizdiği için açılan davada önce tazminat ödemeye hükmedilmişti. Ancak Yargıtay'ın araya girmesiyle bu karar bozuldu ve dava düşmüştü.

İMAMOĞLU’NA DESTEK BÜYÜMÜŞTÜ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘yolsuzluk’ iddiaları kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti. İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası CHP’nin ön seçiminde 15 milyona aşkın vatandaş, destek için oy vermişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşın miting eylemleri gerçekleştirdi.