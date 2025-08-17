İmamoğlu'nun iptal edilen diploması hakkında yeni gelişme!

23 Mart tarihinden beri Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Üniversitesi tarafından lisans diplomasının iptal edilmesine yönelik "yürütmeyi durdurma" talebinde bulunmuştu.

İmamoğlu, yaptığı başvurunun reddedilmesine itiraz etti.

Habertürk’te yer alan habere göre, İmamoğlu'nun avukatları, diploma iptaline yapılan itirazı reddeden mahkeme kararına itirazına ilişkin İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne gönderilmek üzere İstanbul 5. İdare Mahkemesi’ne verdiği dilekçede şu ifadelere yer verildi,

“Davayı görmekle yetkili ve görevli olan mahkemenin asıl heyeti tarafından yürütmenin durdurulması isteminin karara bağlanması gerekirken, her nedense önce heyetin değiştirilmesi, yeni heyet atanması ve bunun da üzerine "nöbetçi başkan ve nöbetçi üyeler" görevlendirilmek suretiyle yürütmenin durdurulması istemimizin hiçbir gerekçe içermeyen, yasa hükmünün tekrarından ibaret bir cümle ile reddedilmesi hukuka açıkça aykırıdır, doğal hakim ilkesini ve müvekkilimizin hak arama özgürlüğü ile gerekçeli karar hakkını ihlal etmektedir.”

Nöbetçi heyetin verdiği ret kararının kaldırılması ve yürütmeyi durdurma kararı verilmesi talep edildi.