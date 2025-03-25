İmamoğlu'nun koltuğuna kim oturacak? Öne çıkan isimler belli oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasından sonra CHP’de kimin İmamoğlu'nun yerine vekalet edeceği konusu konuşulmaya başlandı. Öne çıkan isimler belli oldu.

Kulislerde birkaç isim öne çıksa da son karara Ekrem İmamoğlu'nun vereceği belirtiliyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Silivri'de Ekrem İmamoğlu ziyaretinde bu konunun da görüşüleceği belirtiliyor.

Odatv'nin haberine göre Ekrem İmamoğlu'na vekalet edecek kişi hakkında CHP’de öne çıkan isimler arasında avukat Ülkü Sakalar ve Nuri Aslan bulunuyor. İlçe belediye başkanları arasında ise Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Eyüp Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin adı geçiyor.

Ülkü Sakalar, geçtiğimiz yıl İBB tarihinde ilk kadın grup başkanvekili olmasıyla dikkat çekmişti. Nuri Aslan ise şu an İBB Meclis 1. Başkanvekilliği yapıyor.

ÜLKÜ SAKALAR SEÇİLİRSE BİR İLK OLACAK

Şu an başkanvekili olan Nuri Aslan’ın görevine devam etmesinin mümkün olduğu konuşulurken Ülkü Sakalar’ın da İmamoğlu yerine vekâlet edebileceği iddialar arasında. Ülkü Sakalar’ın İBB başkanlığına getirilmesi durumunda İstanbul’da ilk kez bir kadın belediye başkanı görev almış olacak.

İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARINDAN ÖNE ÇIKANLAR

CHP’de tutukla başkan Ekrem İmamoğlu’na vekâlet etmesi ön plana çıkan isimler arasında ilçe belediye başkanları da yer alıyor. Bir kısım CHP yöneticisi, Ekrem İmamoğlu’nun boşluğunu dolduracak kişinin siyaseti iyi bilen ve deneyim sahibi olması gerektiği görüşünde birleşiyor.

İlçe belediye başkanları arasında en güçlü adaylar Eyüp Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi.