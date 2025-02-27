İmamoğlu'nun konuşma metni basına sızdı! Erdoğan için yaptığı tespit çok konuşulacak

Bir süredir siyasi gündemin konusu olan "CHP'deki cumhurbaşkanı adayının kim olacağı" konusu kulislerde konuşulanlara göre bugün sonuçlanıyor. CHP adaylığı için ismi geçen isimlerden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün adaylığını açıklayacağı konuşuluyor.

İddialara göre; CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapacağı önseçimin tek adayı olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Ankara’da CHP Genel Merkezi’nde “adaylığının ilk konuşmasını” yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı iddiaları ile anılmasıyla beraber üstü üstüne hakkında siyasi yasak ve 25 yıl hapis cezasına kadar davalar açılan İmamoğlu'nun yapacağı toplantıda yol haritasını anlatacağı ifade ediliyor.

Cumhuriyet Gazetesi'nden Sarp Sağkal'ın haberine göre; bugün konuşma yapacak olan İmamoğlu’nun ilk olarak adaylığını desteklediği için tüm partililere teşekkür edeceği ve yol haritasını anlatacağı belirtiliyor. İmamoğlu’nun konuşmasında özellikle son dönemde yargı üzerinden hem kendisine hem de iktidarı eleştiren sanatçılardan iş insanlarına, gazetecilerden siyasetçilere kadar yapılan baskılara vurgu yapacağı kaydediliyor. Ayrıca İmamoğlu’nun cuma gününe kadar sürecek üyelik başvuruları için de tüm yurttaşlara CHP’ye üye olma ve önseçimde oy kullanma çağrısı yapacağı söyleniyor.

Nefes Gazetesi'nden Aytunç Erkin ise köşesinde İmamoğlu'nun toplantıda neler konuşacağını öğrendiğini söyleyerek satır başlarını paylaştı ve İmamoğlu'nun hayalindeki Türkiye'yi anlattı.