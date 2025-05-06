İmamoğlu'nun lisans diploması silindi ama yüksek lisans diploması kaldı

İstanbul Üniversitesi, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun 1990 yılında Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne usulsüz yatay geçiş yaptığı gerekçesiyle diplomasını 18 Mart 2025’te iptal etmiş ve diploma bilgisini üniversitenin veri tabanından silmişti. Bu kararın ardından İmamoğlu’nun E-Devlet üzerinden yapılan mezuniyet sorgusunda artık lise mezunu olarak göründüğü belirtildi. Ancak, İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, lisans diplomasının silinmesine rağmen yüksek lisans mezuniyetinin veri tabanında unutulduğunu duyurdu.

İmamoğlu'nun diploması silindi

Cezaevinde bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan İmamoğlu, diplomasının iptaline karşı hukuki mücadele başlattı. Avukat Mehmet Pehlivan, sosyal medya hesabından dava açıldığını duyurarak, “Müvekkilim Ekrem İmamoğlu’nun 31 yıl önce hukuka uygun şekilde aldığı üniversite diploması, hukuk devleti ilkelerine aykırı bir şekilde ve idari yetkinin kötüye kullanılmasıyla 18 Mart 2025 tarihinde iptal edilmiştir. Evrensel hukuk kurallarına, Anayasa’ya ve idare hukukuna aykırı olan bu işlemin iptali için 6 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul İdare Mahkemesi’nde dava açtık” ifadelerine yer verdi.

Pehlivan, aynı paylaşımda diploma iptali sürecindeki hukuki eksikliklere dikkat çekerek, “Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının veritabanından silindiği iddiaları doğrudur. Davanın açıldığı sabah saatlerinde diplomanın alelacele silinmesinin bir tesadüf (!) olup olmadığını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Ancak, lisans diplomasını silenler, yüksek lisans mezuniyetini silmeyi unutmuşlar! 49 gündür aldıkları kararı tebliğ edemeyenlerin sergilediği bu tablo, hukuktan ve ciddiyetten ne denli uzak olduklarının açık bir kanıtıdır” dedi.

Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının veritabanından silindiği iddiaları doğrudur. Davanın açıldığı sabah saatlerinde diplomanın alelacele veritabanından silinmesinin bir tesadüf (!) olup olmadığını kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.



Ancak sürecin hukuki dayanaktan yoksunluğunu ve… pic.twitter.com/dcXxsYuOtD — Mehmet Pehlivan (@mehmettpehlivan) May 6, 2025

OLAYIN ARKA PLANI

Ekrem İmamoğlu’nun diplomasıyla ilgili tartışmalar, 2019 yerel seçimlerinden sonra gündeme gelmişti. 15 Şubat 2020’de CİMER’e yapılan bir başvuruda, İmamoğlu’nun 1990 yılında Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne usulsüz geçiş yaptığı iddia edilmişti. İddialar 2025 yılında yeniden alevlenirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu hakkında “resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla 22 Şubat 2025’te soruşturma başlatmıştı.

İstanbul Üniversitesi, bu soruşturma kapsamında İmamoğlu’nun diplomasını 18 Mart 2025’te iptal etmişti. O dönemde CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen İmamoğlu’nun, adaylık için gereken üniversite mezuniyeti şartını karşılaması gerekiyordu. Diploma iptaliyle, İmamoğlu’nun adaylığının önü kesilmiş oldu.