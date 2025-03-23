İmamoğlu'nun mahkeme sorgusu başladı

İmamoğlu'nun hakkındaki 2 soruşturmadan da tutuklanması talep edilmişti.

Mahkemeye sevk yazısının yazılmasından ardından 2 saat gibi kısa bir süre içinde Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının talep edildiği mahkeme sorgusu 05.40 itibari ile başladı.

İmamoğlu'nun, "silahlı terör örgütüne yardım", "suç örgütü kurma", "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet alma" suçlarından tutuklanması istemiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği’ndeki ifadesi başladı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcılığa hakkındaki iki ayrı soruşturma kapsamında ifade veren Ekrem İmamoğlu, her iki soruşturma kapsamında da tutuklanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İmamoğlu'nun isteği ile yeniden Saraçhane'ye giden Özgür Özel Dilek İmamoğlu ve Mansur Yavaş yeniden Çağlayan'a dönerek İmamoğlu'nun sorgusuna katıldı.

TANAL TEPKİ GÖSTERDİ

CHP'li Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, onlarca sayfalık talep yazısının bu kadar kısa bir süre içinde yazılamayacağını söyleyerek tepki gösteri. Aynı zamanda hukukçu olan Mahmut Tanal, bunun hiçbir soruşturmada mümkün olamayacağını söyledi.