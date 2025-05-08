İmamoğlu’nun mesajı bu şekilde paylaşıldı! Erişim engeli getirilmişti

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İmamoğlu’nun mesajı bu şekilde paylaşıldı! Erişim engeli getirilmişti

CHP lideri Özel, Silivri'de tutuklu bulunan ve X hesabına erişim engeli getirilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajını kendi sayfasından paylaştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'de tutuklu bulunan ve X hesabına erişim engeli getirilen CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajını paylaştı.

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İmamoğlu mesajında, "Ben rakibinden bu kadar korkan, kontrolünü kaybeden ve panikle aynı anda bütün tuşlara basan başka siyasetçi ne gördüm ne duydum. Beni hapse de atsan, sosyal medya hesaplarımı da engellesen unuttuğun bir şey var; bu ülkede milyonlarca Ekrem Var. #İmamoğluHerYerde" ifadelerini kullandı.

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