İmamoğlu'nun mesajı CHP mitingine damga vurdu

İmamoğlu mesajında, "Milletin verdiği görevi her şart altında canım pahasına yerine getireceğim. Adalet için huzurlu bir toplum, zengin bir millet olmak için demokratik bir düzen için güçlü bir devlet için korkmadan, yılmadan, yorulmadan mücadele edeceğim. Kendimi önce Allah’a sonra da millete emanet ediyorum. İçimdeki memleket sevgisi kadar büyük, uçsuz bucaksız hücremden avazım çıktığı kadar haykırıyorum: Millet büyüktür, millet bütün iktidarlardan büyüktür. Hepinizi sevgiyle, dostlukla kucaklıyorum" ifadelerini kullandı.

CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı ''İrade Milletindir'' temasıyla Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde toplandı. Kurultay devam ederken ''Millet İradesine Sahip Çıkıyor'' başlığı ile kültür merkezininin önünde miting düzenlendi. Mitingte ilk olarak CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun mesajını okudu. İmamoğlu’nun mesajı okunurken vatandaşlar, ''Hükümet istifa'' ve ''Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz'' sloganları atıldı. Ekrem İmamoğlu’nun mesaj şöyle:

"Partimizin 21’inci Olağanüstü Kurultayı her açıdan olağanüstü bir dönemde toplanıyor. Milletimiz bugün ağır bir kuşatma altındadır. Bu kuşatma hukuk ve demokrasiye bağlı olmadığını açıkça ilan eden, kendisini devletin sahibi gören baskıcı bir iktidarın kuşatmasıdır. Bu iktidar karşısında rakip istemiyor. Bu ,tidar karşısında rakip parti istemiyor, serbest ve adil bir seçim yapılsın istemiyor. Tek bir derdi var. Ekonomiden sağlığa, eğitimden adalete kadar her alanda ülkeyi felakete sürükleyen tek adam sistemini ayakta tutmak istiyorlar. Fakat hiçbir baskıcı sistem millete rağmen ayakta kalamaz. Milletin haysiyeti, kendi iradesine ve geleceğine sahip çıkma kararlılığı her türlü zorbalığın üzerindedir.

"ÖZGÜRLÜĞÜN, EŞİTLİĞİN, KARDEŞLİĞİN İKTİDARINI HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ"

CHP’nin kurultayları ilk günden beri bu haysiyetin, bu kararlılığın simgeleştiği, bu mücadelenin şekillendiği yerler olmuştur. Hiç kuşkum yok kurultayımız bugün de aynı yolu izleyecektir. Partimiz milli görevini tamamlama gereğini her görüşün üstünden tutacak, cumhuriyetimizin temel ilkeleri doğrultusunda özveriyle, kararlılıkla yürüyecek ve muhakkak başaracaktır. Sonuna kadar birlikte yürüyeceğimiz bu onurlu yolda karşımıza çıkacak zorluklar, yaşatacakları eziyetler sadece teferruattan ibarettir. Bu duygularla kurultayımızda güven tazeleyen Gene Bakanımız Sayın Özgür Özel’i kutluyor, kendisine üstün başarılar diliyorum. Birlik içerisinde kurultayımızı gerçekleştiren bütün kurultay delegelerimize ve yol arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bir kez daha hatırlatıyorum ne yaparlarsa yapsınlar başaracağız, haksızlığı, zorbalığı yeneceğiz. Özgürlüğün, eşitliğin, kardeşliğin iktidarını hep birlikte inşa edeceğiz.

"KORKU DUVARLARI YIKILMIŞTIR. GENÇLER AYAKTADIR, KADINLAR AYAKTADIR"

23 Mart günü 15.5 milyon yurttaşımızın ortak iradesiyle belirlenen partimizin cumhurbaşkanı adayı olarak sizlere sesleniyorum. İstedikleri kadar beni, arkadaşlarımı hapse atsınlar, hiç korkmuyorum. Çünkü aziz milletimiz birleşmiştir, ayrılık gayrılık bitmiştir. Millet zalimin ve zulmün karşısında birleşmiştir. Millet hep beraber bu karanlığı yırtıp atma iradesinde birleşmiştir. Millet vicdanda birleşmiştir, millet adalette birleşmiştir, millet ortak kader, ortak gelecek anlayışında birleşmiştir. Korku duvarları yıkılmıştır. Gençler ayaktadır, kadınlar ayaktadır. Bu millet teslim alınmayacağını göstermiştir. Millet tüm tuzakları, kumpasları ezip geçeceğini göstermiştir. Millet devletin sahibi olduğunu göstermiştir. Ben bu yola çıkarken bir söz verdim, 'hak yemem hakkımı da yedirmem' dedim. 'Ne olursa olsun bu milletin hak ettiği güzel günler için mücadeleden bir adım geri atmam' dedim. Sözümde duracağım, asla geri adım atmayacağım. Milletin verdiği görevi her şart altında canım pahasına yerine getireceğim. Adalet için huzurlu bir toplum, zengin bir millet olmak için demokratik bir düzen için güçlü bir devlet için korkmadan, yılmadan, yorulmadan mücadele edeceğim. Kendimi önce Allah’a sonra da millete emanet ediyorum. İçimdeki memleket sevgisi kadar büyük, uçsuz bucaksız hücremden avazım çıktığı kadar haykırıyorum: Millet büyüktür, millet büyüktür, millet bütün iktidarlardan büyüktür. Hepinizi sevgiyle, dostlukla kucaklıyorum."