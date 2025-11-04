İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, öğleden sonra 15:00 sularında, İBB'ye yönelik "mali" suçlamalarla ilgili soruşturma kapsamında CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu'nun ifadelerinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat yazıldığını açıkladı.

Savcılık yetkilileri ifade verme işleminin emniyette gerçekleşeceğini de bildirdi. Avukatlar ise ifade işlemleri için yarın emniyete gideceklerini aktardı.

Başsavcılık, yaklaşık 4 saat sonra Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verildiğini duyurdu.