İmamoğlu'nun özel kalem müdürüne garip soru!

Düzenleme: Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi
İmamoğlu'nun özel kalem müdürüne garip soru!

Tutuklu İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınan Özel Kalem Müdürü Kasapoğlu'na, sorgusunda ikinci el arabasının önceki sahibinin yurt dışına çıkış sebebi soruldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturmalarda ikinci dalga gözaltılar da yapıldı. Soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda yönetici gözaltına alınarak tutuklandı.

Gözaltına alınarak 'yolsuzluk' soruşturmasına yönelik sorguya çekilen isimlerden biri de İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu oldu.

Emniyet'te ifade veren Kasapoğlu'na yöneltilen 'garip' sorular ise gündeme yansıdı.

ARAÇ ALDIĞI KİŞİNİN YURT DIŞI GEZİSİ SORULDU

Cumhuriyet'ten Engin Deniz İpek'in haberine göre; Kasapoğlu’na sorgusunda sorulan sorulardan biri, üzerine kayıtlı ikinci el arabasının kendisinden önceki sahibinin yurtdışına çıkış nedeni oldu.

Öte yandan öz konusu araba, Kasapoğlu tarafından Aralık 2023’te alınırken aracın bir önceki sahibi ise Eylül 2022’de yurt dışına çıkmış.

Kasapoğlu, söz konusu kişiyi tanımadığını arabayı 2023'te aldığını ve sorulan yurtdışı çıkışından haberi olmadığını aktardı.

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