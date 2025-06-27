İmamoğlu'nun paylaşımını dağıttığı için tutuklanmıştı! Avukat Saldıroğlu hakkında yeni gelişme

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabının engellenmesinin ardından, İmamoğlu’nun paylaşımlarını çıktı alıp sokaklarda dağıtan ve kendi sosyal medya hesabında paylaşan avukat Burak Saldıroğlu, 92 yaşındaki bir vatandaşın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elini öpmesiyle ilgili bir paylaşımında "Erdoğan aklı yerinde bir insan olsa utana sıkıla iki büklüm olurdu burada" ifadesi nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Avukat Burak Saldıroğlu, iddianamenin hazırlanmasından bir gün sonra, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tensiple tahliye edildi. Saldıroğlu'nun yargılandığı davanın ilk duruşması ise 11 Eylül günü saat 14.00'te İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Avukat Burak Saldıroğlu, cezaevi çıkışında değerlendirmelerde bulundu. "Bugün nihayet özgürlüğüme kavuştum" diyen Saldıroğlu, "Bu hukuksuz bir tutuklamaydı. Karar şu an bizi sevindirse de, ne yazık ki hala Silivri'de tutuklu bulunan, tutsak kalan arkadaşlarımız var. Onlar için mücadelemiz sürecek. Tüm tutsak arkadaşlarımızı alana kadar yorulmadan devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Saldıroğlu, tutukluluğu süresince yanında olanlara da teşekkür etti:

"Meslektaşlarım, ailem, arkadaşlarım, siyasetçiler… Bir gün bile yalnız bırakmadılar. Cezaevindeki gardiyan arkadaşlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Çok iyi davrandılar. Onların da maaş, kıdem ve özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini içeride öğrendim. Bu konularda da mücadele edeceğiz."

"BU TUTUKLAMA HUKUKİ DEĞİLDİ"

Saldıroğlu, tutuklanmasına gerekçe gösterilen sosyal medya paylaşımına ilişkin ise "Sadece bir parti genel başkanını eleştirdiğim bir tweet nedeniyle 50 gün tutuklu kaldım. Bunun ne kadar hukuki olduğunu artık toplumun vicdanına bırakıyorum. Bu hukuki bir tutuklama değildi" dedi.

Fakültedeki bir hocasının "hakim-savcı olmak isteyen herkesin bir ay cezaevine girmesi gerekir" sözünü hatırlatan Saldıroğlu, yaşadıklarını şöyle aktardı:

"Cezaevinde 50 kişilik koğuşta kaldım. Gördüm ki tutuklamaların neredeyse tamamı hukuksuz. Gerekçesi ve usulü hukuka uygun sadece bir kişi vardı. Bu da yüzde 2 oranında "doğru" tutuklama anlamına geliyor. Birçok kişi ileride beraat edecek ama 4-6 ayları ellerinden alınmış olacak. Sulh ceza hakimleri, günlük ortalama 10 kişiyi tutukluyor. Bu da yaklaşık 53 günde bir masum insanın hayatına mal oluyor."

Tutuklama kararlarının daha dikkatli verilmesi gerektiğini vurgulayan Saldıroğlu, "Saklanma ve delil karartma şüphesiyle tutuklandım ama bu iddialara dair en ufak bir gerekçe bile sunulmadı. Sulh ceza hakimlerine tavsiyem, tutuklama kararı vermeden önce Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 100. ve 101. maddelerini bir kez olsun okumaları. Mücadele artı bir kişi kazandı" diye konuştu.