İmamoğlu'nun sabrı taştı! Açtı ağzını yumdu gözünü...

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İmamoğlu'nun sabrı taştı! Açtı ağzını yumdu gözünü...

Ekrem İmamoğlu avukatının tutuklanması sonrası sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaptı.

Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, avukatı Mehmet Pehlivan'ın tutuklanması sebebiyle sert bir açıklama yaptı.

"Avukatımı tutuklayacak kadar acizleşiyorsunuz." diyen Ekrem İmamoğlu, adeta ateş püskürdü.

"KORKUYORSUNUZ"

İmamoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

Resmimden korkuyorsunuz, Sesimden korkuyorsunuz, Sözümden korkuyorsunuz, İsmimin anılmasından korkuyorsunuz… Ama bir noktada kendimi savunmamdan, savunma hakkımı kullanmamdan bile korkacağınızı düşünmemiştim.

Milleti yalanlarınıza inandıramadıkça daha da saldırganlaşıyorsunuz.

İmamoğlu'nun avukatı tutuklandı!İmamoğlu'nun avukatı tutuklandı!

"ACİZLEŞİYORSUNUZ"

Avukatımı tutuklayacak kadar acizleşiyorsunuz. Girdiğiniz ve ülkeyi de içine soktuğunuz karanlık girdabın içinde debelendikçe, debeleniyorsunuz. Elinizde kala kala; çoluğu çocuğuyla, malı mülküyle, onuru ve haysiyetiyle tehdit ettiğiniz bir avuç iftiracı kaldı. Ne yaparsanız yapın bana boyun eğdiremeyeceksiniz. Bu milleti dize getiremeyeceksiniz. Sizden korkan sizin gibi olsun.

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