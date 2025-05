İmamoğlu'nun seçim kampanyasına cezaevindeyken ödül yağdı

Soruşturmalar kapsamında Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 2024 yerel seçim kampanyasına ödül yağdı.

1 ALTIN, 6 GÜMÜŞ VE 5 BRONZ ÖDÜL

Daha önce de Campaigns & Elections Dergisi tarafından düzenlenen Reed Ödülleri’nde 4 ödül kazanan kampanya bu kez, Amerikan Siyasi Danışmanlar Derneği (AAPC) tarafından düzenlenen Pollie Ödülleri’nde büyük jüri tarafından 1 altın, 6 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplamda 12 ödüle layık görüldü.

"TÜRKİYE’YE VE GELECEĞİN DEMOKRASİSİNE ARMAĞAN OLSUN"

İmamoğlu ile birlikte 19 Mart 2025'te gözaltına alınan ve 23 Mart 2025'ten beri tutuklu bulunan Öykü Dialogue International Ajans Başkanı ve İmamoğlu’nun kampanya direktörü Necati Özkan kazandığı ödüllerle ilgili olarak sosyal medya hesaplarından şu açıklamayı yaptı:

"Siyasi iletişim ve seçim kampanyalarının Oscar’ı kabul edilen Pollie Ödülleri’nde Ekrem İmamoğlu ve CHP adına yönettiğimiz 2024 yerel seçim kampanyamızla 1 altın, 6 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 12 ödül kazandık. Bu ödüller hak, hukuk, adalet ve demokrasi adına irade gösteren milyonlarca vatandaşımıza verilmiştir. Türkiye’ye ve geleceğin demokrasisine armağan olsun. Her şey çok güzel olacak!"

Öykü Dialogue International’ın kazandığı ödüller aşağıdaki gibi:

Digital creative full set - Altın

TV ad for mayor – Gümüş

TV ad for local/municipal/regional - Gümüş

Best use of targeting - Gümüş

Digital advertising for mayor - Gümüş

Best use of social media - Gümüş

Voter registration programme - Gümüş

Best field campaign - Bronz

Digital creative stand alone for mayor - Bronz

Digital creative stand alone for public affairs - Bronz

GOTV for local - Bronz

Best innovation for voter targeting - Bronz

İmamoğlu'ndan 'seçim' açıklaması: Erdoğan'ı emekli etmek isterim

Erdoğan yağmurdan kaçarken doluya tutuldu! CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı en güçlü rakibini ezdi geçti... İmamoğlu'na yasak gelirse...