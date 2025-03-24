İmamoğlu'nun Silivri'den ilk mesajı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu'nun Silivri'den ilk mesajı

Ekrem İmamoğlu, tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından sosyal medya hesabından ilk mesajını paylaşarak dikkat çeken ifadeler kullandı. İmamoğlu kararlılığını ise "Çok çalışıyorum. Daha çok çalışacağım. Benim nerede olduğumun gerçekten bir önemi yok." sözleri ile destekçilerine mesaj verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama kararı alınmasının ardından Silivri'deki Marmara Cezaevine gönderilmişti.

İmamoğlu cezaevindeyken ilk mesajını sosyal medyadaki X hesabından paylaştı.

İşte Ekrem İmamoğlu'nun kararlılıkla dolu o mesajı:

"Herkese merhaba, Ramazan ayınız mübarek olsun,

Benim çok kıymetli vatandaşlarım, anneler, babalar, teyzelerim, amcalarım, sevgili gençler, pırlantam çocuklarımız; her birinizi sevgiyle, saygıyla sıcacık kucaklıyorum.

Yaşanan ve yaşatılan bütün sefillikler, yargıda hepimizin başını öne eğdiren itibarsız kararlar, ekonomimizin düştüğü durum ve uluslararası itibarımızın yerle bir olmasına rağmen demokrasi devrimi gerçekleşti ve 23 Mart’ta CHP’li yol arkadaşlarım ile tüm vatandaşlarımızın oylarıyla Cumhurbaşkanı adayı halk tarafından seçildi. Bu muhteşem bir durumdur. Umut çok büyüktür. Bir avuç kötü insanı perişan etmiştir. Korkuları artmıştır. Korkacaklar, korksunlar. Çünkü biz milletimizle birlikte; Türkiye ittifakını temsil ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin asil değerlerini, demokrasiyi temsil ediyoruz. Geleceği, adaleti, hukukun üstünlüğünü, eşitliği, birliği, beraberliği temsil ediyoruz. Cennet vatanın değerlerini, gelişmeyi, iyi eğitimi, aklı, bilimi, sanatı, sporu, kaliteli yaşamı temsil ediyoruz. Bugün çok korkan bir avuç insanın bile ailelerinin gelecekteki mutlu yaşamlarının, huzurunun teminatıyız.

Çok çalışıyorum. Daha çok çalışacağım. Benim nerede olduğumun gerçekten bir önemi yok. Benim pırlanta gençlerim; masanızda çalışırken beni yan sandalyenizde hissedin. Emekçilerin atölyesinde, çiftçilerin tarlasında, ninelerin dizinin dibindeyim. Çocukların oyun halkasındayım. Birlikte başaracağız. Akşam 20.30’da sizi Saraçhane’de ve tüm meydanlarda izlemeye devam edeceğim.

Sevgili Gençler;

Çatışmalardan uzak durun. Benim çok sevdiğim güvenlik güçlerimiz, polislerimiz, halkımıza iyi davranın. Bu akşam hepinizi güler yüzle göreyim. Millet büyüktür.

Ekrem İmamoğlu

24.03.2025 / Silivri"

ekrem.jpg

DETAYLAR GELİYOR...

Son Haberler
BUSMEK'ten bedava YKS hazırlık kursları
BUSMEK'ten bedava YKS hazırlık kursları
İBB’den Şehzadebaşı Camii’nde bulunan tarihi mezarlarla ilgili açıklama
İBB’den Şehzadebaşı Camii’nde bulunan tarihi mezarlarla ilgili açıklama
Uşak'ta 1.208 adet iş yeri denetlendi
Uşak'ta 1.208 adet iş yeri denetlendi
Silivri Cezaevi'nden ilk görüntü geldi! İmamoğlu'nun iftar yemeğinde ne vardı?
Silivri Cezaevi'nden ilk görüntü geldi! İmamoğlu'nun iftar yemeğinde ne vardı?
Konaklı’da 10 dönümlük arazi halkın kullanımına açıldı
Konaklı’da 10 dönümlük arazi halkın kullanımına açıldı