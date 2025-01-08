İmamoğlu'nun siyasi yasak davası ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı 2015 yılında ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla yargılandığı dava Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Davada İmamoğlu ile birlikte 7 sanık yargılanıyor.

CHP’den birçok isim duruşmayı izlemek için bugün adliyeye gitti.

Şartları oluşmayan bir firmaya ihale verdiği iddiasıyla İmamoğlu hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak isteniyor.

Mahkeme savcıya esas hakkındaki görüşünü açıklaması için süre verdi. Davanın bir sonraki duruşması 11 Nisan 2025’te görülecek.

Önceki duruşma geçen yıl Kasım ayında görülmüştü.

Savcının esas hakkındaki görüşünü açıklaması bekleniyordu ancak duruşma savcısının iki gün izin alması üzerine mahkeme davayı ertelemişti.

İDDİANAME

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ihbar eden olarak İçişleri Bakanlığı, sanık olarak ise Ekrem İmamoğlu ile Cem Ülken, Fidan Gül, Hasan Çetin, Hilal Çuhadar, Mehmet Hepgül ve Türkan Demirel Dişisağlam yer alıyor.

İddianamede, 29 Aralık 2015'te "Kültür Merkezlerinde Personel Çalıştırılması ve Kültür Sanat Organizasyonları Hizmet Alım İşi" ihalesi sırasında, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu, diğer yargılananların ise belediyede müdür ve personel olarak görev yaptıkları belirtildi. İddianamede "Sanıklar, ihale alıcısı bir firma lehine ancak kamu zararına neden olacak şekilde, ihaleye katılma yeterliliğine veya koşullarına sahip olmayan kişilerin ihaleye katılmasını sağlamak ve teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olmadığı halde, sahip olduğundan bahisle değerlendirmeye almak eylemlerinde bulunarak kamu kurumu statüsünü haiz Beylikdüzü Belediye Başkanlığının 250 bin 86 lira fazladan para ödemesine ve neticede 250 bin 86 lira tutarında kamu zararına neden olarak üzerlerine atılı 'ihaleye fesat karıştırma' suçunu işledikleri anlaşılmıştır" ifadeleri yer alıyor. İddianamede, İmamoğlu, Ülken, Gül, Çetin, Çuhadar, Hepgül ve Dişisağlam hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan üçer yıldan yedişer yıla kadar hapis cezası isteniyor.