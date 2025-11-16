İfade Özgürlüğü Derneği'nin haberine göre, Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin X hesabı üçüncü kez millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi. X platformu hesabı henüz Türkiye'den görünmez kılmadı.

İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Ekrem İmamoğlu, hesabına üçüncü kez erişim engeli getirilmesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

İmamoğlu yaptığı paylaşımda,

'İddianamesine güvenen yasaklara sığınmaz. Tutarsızlıklarınızı ortaya koyan sosyal medya hesaplarımızı yasaklayarak ancak bizim haklılığımızı tespit edersiniz.

Ortada bir “milli güvenlik” meselesi varsa; o da Türkiye demokrasisine, hak ve özgürlüklerine dönük bu anlamsız, vasat saldırılardır.

Söze karşı yasaklama, ifade özgürlüğüne karşı sansür, gerçeklere karşı engellemeler, kapatmalar…

Ayrıca bu iddianamenin kampanyasını yapmaya karar veren Ak Partili ilgililere teşekkürler. Tutuklanmamın, operasyonun ve iddianamenin tümüyle siyasi olduğunu ve sahibinin belli olduğunu tüm Türkiye’ye ve dünyaya kanıtladınız.

Bir avuç muhterisle karşı karşıyayız. Ülkenin bütün sorunlarını unutmuş ve aylar önce söylediğimiz gibi çıldırmışsınız! Ne güzel ki kazanan kaba güç değil, akıl olacak!' sözlerini sarf etti.