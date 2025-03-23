İmamoğlu için terör soruşturması kararı henüz çıkmadı! 'Yolsuzluk'tan tutuklanmıştı...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'yolsuzluk' soruşturmasından tutuklanırken, terör soruşturmasında adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı iddiası CHP'li Murat Emir tarafından düzeltildi.

19 Mart Çarşamba günü gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün akşam saatlerinde ifadesinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta da ifade veren İmamoğlu iki ayrı soruşturmadan da tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

YAKLAŞIK 2 SAAT İFADE VERDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaklaşık 2 saat ifade verdi. İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında "delil karartma" ve "kaçma" şüphesiyle tutuklanırken, "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında henüz adli kontrol kararı çıkmadı. Mahkeme karar almak için ara karar verdi.

EMİR: HENÜZ ADLİ KONTROL KARARI ÇIKMADI

CHP'li Murat Emir ise, terör soruşturmasında adli kontrol kararının çıktığının henüz doğru olmadığını iddia etti.