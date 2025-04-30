İmamoğlu'nun toplantı yaptığı otelin müdürü gözaltında

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun daha önce bir toplantı gerçekleştirdiği otele ait görüntüler gündeme gelmişti.

İktidar ve yandaş medya tarafından otel kemarlarının bant ile kapatılmasına tepki gösterilmişti.

GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ

Sözcü'de yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı İmamoğlu'nun gittiği Le Meridien isimli otelin müdürü Sinan Udil ile güvenlik müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu hakkında "Suç Delillerini Yok Etme", "Gizleme veya Değiştirme Suçu" kapsamında gözaltı kararı verilmişti.

Otel müdürü Udil, sabah saatlerinde gözaltına alındı.

İmamoğlu'nun gittiği otelin müdürüne gözaltı kararı!