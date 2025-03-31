İmamoğlu'nun tutuklanması dengeleri değiştirdi. Erdoğan'ın bayramını zehir edecek anket. Kimse etmiyordu

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması Türkiye’de siyasi dengeleri sarsarken, HBS Araştırma’nın son seçim anketi büyük yankı uyandırdı. CHP, AKP’yi geride bırakırken, kamuoyunda tepkiler büyümeye devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta ‘yolsuzluk’ ve ‘terör’ suçlamalarıyla gözaltına alınması, 23 Mart’ta ise yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmesi, Türkiye’de geniş yankı uyandırdı.

İçişleri Bakanlığı’nın İmamoğlu’nun görevden geçici olarak uzaklaştırıldığını açıklamasıyla birlikte protestolar ve siyasi tartışmalar hız kazandı.

Bu gelişmelerin seçmen üzerindeki etkisini ortaya koyan HBS Araştırma, 3 bin 200 kişiyle yaptığı ankette siyasi dengelerin değiştiğini gözler önüne serdi. "Bu Pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar, CHP’nin AKP’yi geride bıraktığını ortaya koydu.

Ankete göre CHP yüzde 33,8 ile birinci sıraya yükselirken, AK Parti yüzde 28’e geriledi. DEM Parti yüzde 8,6, MHP yüzde 7,9, İYİ Parti yüzde 6,1, Zafer Partisi yüzde 5,3, Yeniden Refah Partisi yüzde 4,2, Anahtar Partisi yüzde 2,4 ve TİP yüzde 1,7 oranında oy aldı.

Özellikle İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP’nin oy oranındaki yükseliş, AKP kanadında büyük bir moral bozukluğu yarattı. Muhalefet cephesinde ise bu sonuçlar, seçmenlerin iktidara karşı tepkisini sandıkta göstereceği yönünde yorumlanıyor.