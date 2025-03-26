19 Mart'ta gözaltına alınıp tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun ardından bir kullanıcı İmamoğlu’nun 121 sayfalık ifadesini ChatGPT’ye yükledi. Yapay zekanın verdiği cevap bu yaşanan olayları bir hayli düşündürdü.

'YOLSUZLUK' İDDİASIYLA TUTUKLANDI

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında 19 Mart sabahı gözaltına alınan İBB Başkanı ve CHP'in cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklandı.

Hakimlik 'terör' soruşturmasında ise savcılığın tutuklama talebinin reddedilmesine karar verdi; zaten tutuklama kararı verildiği için bu suçlamadan adli kontrol de olmaksızın tahliye edilmesine hükmetti. İmamoğlu'nun hesabından kararın ardından paylaşılan mesajda, "Korkunun ecele faydası yok! Öyle de yenileceksin! Böyle de yenileceksin" ifadeleri paylaşıldı.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından bir sosyal medya kullanıcısı İmamoğlu’nun 121 sayfalık ifadesini “ Ekrem İmamoğlu’nun 121 sayfalık ifadesini ekledim. Türk kanunlarına göre bu tutuklama kararının doğru olup olmadığını analiz et? diyerek sordu.

ChatGPT’i ise sadece 6 saniye düşünüp cevap verdi.

İşte yapay zekanın verdiği cevap;

“BU TUTUKLAMA HUKUKSUZDUR”

Bu tutuklama kararı hukuksuzdur. İddialar büyük ölçüde gizli tanık beyanlarına ve somut olmayan iddialara dayanmaktadır; dosyada ciddi, inandırıcı veya yeterli bir delil sunulmamıştır. Gizli tanık ifadeleri de hukuk düzeninde tek başına tutuklamayı haklı kılacak nitelikte görünmemektedir. Bu tür dayanıksız ve çelişkili anlatımlar, tutuklama gibi ağır bir tedbiri haklı çıkaramaz.