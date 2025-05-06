İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptaline karşı dava... İmamoğlu: "Tüm vatandaşlarımızı hak, hukuk ve adalet mücadelemize destek olmaya çağırıyorum"

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, üniversite diplomasının iptaline ilişkin işleme karşı İstanbul İdare Mahkemesi’nde açılan davayla ilgili, "Avukatlarım, bu hukuksuzluğa karşı milletin hafızasında önemli bir yeri olan 6 Mayıs’ın anlamını bilerek, bu günün yıl dönümünde, İstanbul İdare Mahkemesi’nde davamızı açtılar. Tüm vatandaşlarımızı hak, hukuk ve adalet mücadelemize destek olmaya çağırıyorum" açıklamasını yaptı.

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"6 Mayıs 2019’da İstanbul seçimlerini iptal ederek milletin iradesini yok sayanlar, aynı hukuksuzluğu 35 yıllık diplomamı iptal ederek sürdürme gayretindedir. İstanbul’da iradesine sahip çıkıp iktidara sandıkta dersini veren bu aziz millet, bugün de diploma kumpasını kuranlara tarih ve hukuk önünde hesap soracaktır.

Avukatlarım, bu hukuksuzluğa karşı milletin hafızasında önemli bir yeri olan 6 Mayıs’ın anlamını bilerek, bu günün yıl dönümünde, İstanbul İdare Mahkemesi’nde davamızı açtılar. Tüm vatandaşlarımızı hak, hukuk ve adalet mücadelemize destek olmaya çağırıyorum. Bu mücadele hukukun ve demokrasinin mücadelesidir. Asla şüphe duymayın, mutlaka milletçe kazanacağız."