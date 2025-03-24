İmamoğlu'nun yakınındaki isimden mesaj var!

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün sosyal medya hesabından kendi el yazısıyla yazdığı mesajı paylaştı.

Akgün mesajında, "İnanıyorum ki Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile bir an önce buradan çıkıp Türkiye'yi bu karanlık günlerden aydınlığa taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklananlar arasında yer alan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün sosyal medya hesabından kendi el yazısıyla yazdığı mesajı paylaştı.

Akgün, "Yıllardır haksız yere tutsak edilen arkadaşlarımı ziyaret için geldiğim Silivri’de bu defa parmaklığın diğer tarafındayım.

Çirkin ve mesnetsiz iftiralarla bizleri ve yaptığımız işleri kirletemeyecekler, haklıyız ve kazanacağız. Her şey çok güzel olacak." notuyla paylaştığı yazısında şunları söyledi:



"Dostlarım, sevdiklerim Silivri'den herkese selamlar..

Öncelikle kimse ümitsizliğe kapılmasın, bizler iyiyiz, moralimiz yüksek ve tertemiz! Herkes çok iyi biliyor ki tek bir suçumuz bile yok. Sadece halkımıza adil, eşit ve iyi hizmet sağlamak için çok çalıştık. Üzerimize zerre toz konduramazlar.

İnanıyorum ki Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile bir an önce buradan çıkıp Türkiye'yi bu karanlık günlerden aydınlığa taşıyacağız.

Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki çalışma arkadaşlarım; sizlerin morali yüksek olsun. Çalışmalarımıza ve hizmete çok daha büyük bir gayretle devam edeceğinize İstanbul'a sahip çıkacağınıza yürekten inanıyorum.

İstanbul'u bu rantçılara ve emek hırsızlarına teslim etmeyeceğiz: Daha adil, özgür, güzel bir İstanbul için durmaksızın yolumuza devam edeceğiz. Özgür günlerde buluşmak üzere, Sevgilerimle."