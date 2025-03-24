‘İmamoğlu’nun yanındayız’ dedi: Kayyum vali jet hızıyla işten attı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilişkin Tunceli’de yapılan eylemde konuşan Belediye çalışanı Ali Mükan, kayyum tarafından jet hızıyla işten çıkarıldı.

Birgün'ün aktardığına göre, kayyum Vali Mükan ile birlikte Hıdır Yıldız, Zeynep Kılıç ve Yılmaz Topaç’ın da işine son verdi.

İBB’ye yönelik iktidar operasyonunu kınamak amacıyla dün akşam kent merkezinde yapılan eylemde konuşan Mükan, “Bugün haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı çıkmak için buradayız. İmamoğlu’nun yanındayız” dedi. Mükan, akşam yaptığı açıklamanın ardından bu sabah saatlerinde işten çıkarıldı.

“KAYYUM TARAFINDAN İŞİMİZDEN ATILDIK”

Kayyum tarafından işinden atılan Ali Mükan, yaşananlara ilişkin bir değerlendirme yaptı. Mükan, “Daha önce doğamıza, yaşam alanlarımıza, dilimize, kültürümüze sahip çıktığımız için FETÖ kumpasıyla tutuklanmıştık. 2012’de girdiğim hapishaneden 2018 yılının sonunda çıktım. Ben hapishanedeyken bizi tutuklayan hakim ve savcılar tutuklandı. Bize FETÖ kumpası kurulduğu ortaya çıkmış oldu. Şimdi de İmamoğlu’na sahip çıktığımız için kayyum tarafından belediyedeki işimizden atıldık” dedi.

“EMEĞİMİZ VE GELECEĞİMİZ İÇİN DİRENECEĞİZ”

Kayyum Vali Bülent Tekbıyıkoğlu’nun her gün sosyal medyadan Munzur Vadisi’nin görsellerini paylaştığını ifade eden Mükan, “Kayyum her gün “Tunceli’nin güzellikleri” şeklinde sosyal medyadan paylaşım yapıyor. Biz o güzellikleri korumak için bedel ödedik. Şimdi de kalkmış bizi işimizle, ekmeğimizle, geleceğimizle terbiye etmeye çalışıyor. Bunu kabul etmiyoruz. Emeğimiz ve geleceğimiz için direneceğiz” diye konuştu.

Tunceli Belediyesi kayyum vali Bülent Tekbıyıkoğlu tarafından yönetiliyor. Belediye Başkanı Cevdet Konak 22 Kasım’da İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmıştı.

Bugüne kadar 12 kişiyi işten çıkaran kayyum Tekbıyıkoğlu, bugün de Ali Mükan, Hıdır Yıldız, Zeynep Kılıç ve Yılmaz Topaç isimli işçileri işten çıkardı. Belediyede toplamda çıkarılan işçi sayısı 16 oldu.