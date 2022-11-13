İmamoğlu’nun yayınına erteleme

İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamanın ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Habertürk TV'de konuk olacağı program ertelendi.

İstanbul İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu akşam Habertürk TV'de Olaylar ve Görüşler programında Serap Belet ile Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtlayacaktı.

İstiklal Caddesi’nde meydana gelen ve can kayıplarının olduğu patlamanın ardından söz konusu yayın Çarşamba gününe ertelendi.