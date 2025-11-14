CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyadan vatandaşlarla iletişimi kesilmek isteniyor. İmamoğlu'nun şahsi hesabı erişime engellendikten sonra Cumhurbaşkanlığı Seçim Ofisi adlı hesaptan avukatları aracılığıyla paylaşımlara devam ediyordu. Hesaba ikinci kez erişim engeli getirildi.

GEREKÇE ''MİLLİ GÜVENLİK VE KAMU DÜZENİNİN KORUNMASI''



Cumhurbaşkanlığı seçim ofisi adlı X hesabı 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişim engeli kararı alındı. X Platformu, henüz 335 Bin takipçili hesabı Türkiye'den görünmez kılmadı.

YASAĞI DELMEK İÇİN CHP'DEN HAMLELER!

Cumhurbaşkanlığı Seçim Ofisi (@CBAdayOfisi) adlı hesaba erişim engeli getirildikten sonra kullanıcı adının sonuna ''1'' eklenmiş ve yasağı delmek adına önemli bir adım atılmıştı. Bugün ise değiştirilen kullanıcı adına da erişim engeli kararı alındı.



YENİ KULLANICI ADINA BU SEFER ''11'' EKLENDİ



Üçüncü erişim engeli kararının ardından ''Cumhurbaşkanı Seçim Ofisi'' adlı X hesabının kullanıcı adı (@CBAdayOfisi11) oldu.



HENÜZ ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMEDİ



X platformu hesabın Türkiye'de görünürlüğünü kısıtlamadı. X platformunu kullanan vatandaşlar erişim engeli kararına yoğun tepki gösteriyorlar...



ARTIK DİJİTAL BİR SAVAŞ VAR



İktidar tüm gücüyle muhalefeti baskı altına alıp, propaganda gücünü kırmak istiyor. Fakat bu yaşananlar, sosyal medyada ayrı bir tartışma konusu oluyor ve iktidar, sosyal medyadaki vatandaşlardan yoğun bir tepki alıyor.