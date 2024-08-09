İmamoğlu’nun yerine geçeceği iddia edilen Sinem Dedetaş açıkça ilan etti

Düzenleme: Kaynak: HaberTürk
İmamoğlu’nun yerine geçeceği iddia edilen Sinem Dedetaş açıkça ilan etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adayı olacağı ve yerini bırakacağı öne sürülen Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, “İstanbul’u yönetmeye hazırım” dedi.

2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın Paris'te düzenlendiği etkinlikler kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tanıtım amacıyla düzenlenen "İstanbul Evi" organizasyonunda Üsküdar Belediye Başkanı Sinan Dedetaş, Habertürk yazarı Oray Eğin'le bir röportaj gerçekleştirdi.

Belediye başkanlığı görevini nasıl yürüttüğü sorusuna Dedetaş, "Gayet iyi gidiyor" şeklinde yanıt verdi.

Eğin'in “İstanbul’u yönetmeye hazır mısınız?” sorusuna ise Dedetaş, “Evet” dedi. Ayrıca, Eğin’in "Bir buçuk yıl içinde İstanbul Belediye Başkanı olmaya hazır mısınız?" şeklindeki sorusuna da "Gayet hazırım" cevabını verdi.

"İMAMOĞLU YERİNİ DEDETAŞ'A BIRAKACAK"
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Ekrem İmamoğlu olacağı ve yerini Sinem Dedetaş’a bırakacağı öne sürülüyordu.

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