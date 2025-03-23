İmamoğlu'nun yerine TBB başkanlığına geçici olarak getirilecek isim belli oldu

İBB ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yolsuzluk" suçlamasıyla tutuklandı. Öte yandan, Şişli Belediye Başkanı ve Beylikdüzü Belediye Başkanı da tutuklanırken, tutuklanan 3 başkan görevlerinden uzaklaştırıldı.

İBB'de İmamoğlu yerine başkanvekilinin ne zaman seçileceği merak ediliyordu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İmamoğlu yerine başkanvekili 25 Mart 2025 Çarşamba günü seçilecek.

Öte yandan Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı'da olan İmamoğlu'nun yerine TBB'ye geçici olarak kimin getirileceği de merak ediliyordu. Yapılan açıklamada Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı'na geçici olarak Zeydan karalar vekalet edecek.