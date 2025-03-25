İmamoğlu'yla özdeşleşen sloganın mucidi tutuklandı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu'yla özdeşleşen sloganın mucidi tutuklandı!

İmamoğlu'yla özdeşleşen 'Her şey çok güzel olacak' sloganının mimarı Berkay Gezgin tutuklandı.

2019’da yapılan yerel seçimlerde “Her şey çok güzel olacak” sloganının mimarı 22 yaşındaki Berkay Gezgin çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gezgin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Saraçhane’deki protestolara katılmış ve gözaltına alınmıştı.

11.jpg

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu’nun sloganı haline gelen “Her şey çok güzel olacak”ın mimarı Berkay Gezgin, “cumhurbaşkanına hakaret” ve “polise mukavemet” gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gezgin’in avukatı Cemil Çiçek, kendisinin son cümlesinin “Lütfen beni unutturmayın!” olduğunu yazdı.

Son Haberler
Bursa Barosu'na İmamoğlu şoku!
Bursa Barosu'na İmamoğlu şoku!
İmamoğlu'yla özdeşleşen sloganın mucidi tutuklandı!
İmamoğlu'yla özdeşleşen sloganın mucidi tutuklandı!
Trump ve Putin Karadeniz konusunda anlaştı
Trump ve Putin Karadeniz konusunda anlaştı
Filistin yanlısı bir öğrenci, Trump yönetimine dava açtı
Filistin yanlısı bir öğrenci, Trump yönetimine dava açtı
Esaretin bedeli 1,4 milyon dolar tazminat oldu!
Esaretin bedeli 1,4 milyon dolar tazminat oldu!