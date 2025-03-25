İmamoğlu'yla özdeşleşen sloganın mucidi tutuklandı!

2019’da yapılan yerel seçimlerde “Her şey çok güzel olacak” sloganının mimarı 22 yaşındaki Berkay Gezgin çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gezgin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Saraçhane’deki protestolara katılmış ve gözaltına alınmıştı.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu’nun sloganı haline gelen “Her şey çok güzel olacak”ın mimarı Berkay Gezgin, “cumhurbaşkanına hakaret” ve “polise mukavemet” gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gezgin’in avukatı Cemil Çiçek, kendisinin son cümlesinin “Lütfen beni unutturmayın!” olduğunu yazdı.