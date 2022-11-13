Ege ve Akdeniz ormanlarında mantar gibi çatı bitiyor. Şeytanın aklına gelmez. İşte sebebi

İktidar çevrelerince dile getirilen yeni bir "İmar Barışı" haberleri uyanık vatandaşları harekete geçirdi.

Dört yıl önceki imar barışında kaçak binaların uydu görüntüleriyle tespit edildiğini öğrenen vatandaşlar, imarsız arsalarına sadece çatı koymaya başladılar.

Böylece yeni bir imar barışının gelmesi halinde, uydudan görünen çatılara, "orada ev vardı" diyerek ruhsat alacaklarını düşünüyorlar.

Son aylarda Ege ve Akdeniz bölgelerinde mantar gibi çatı bitiyor. İmar barışının gelmesi halinde hemen duvarlar örülecek ve "buralarda ev var" denilecek. Uydu görüntülerinde sadece çatı göründüğü için orada ev olup olmadığının nasıl tespit edileceği merak konusu.

İŞTE O ÇATILARIN ÖRNEKLERİ

EN SON 2018 YILINDA İMAR AFFI ÇIKARILMIŞTI

AKP tarafından en son 2018 yılında, 31 Aralık 2017'den önce yapılmış, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların imar sorununun çözülmesi amacıyla imar barışı düzenlemesini hayata geçirilmişti. Vatandaştan yapı kayıt belgesi almak için bedelin en az yüzde 25'inin yatırılması istenmişti. Uygulamadan 10 milyonu vatandaş yararlandı ve yapı kayıt belgesi bedeli olarak da 16 milyar lira toplandı.