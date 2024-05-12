İmar izni ve planı olmadan santral kurulmasına onay çıktı

Kaynak: Patronlar Dünyası
İmar izni ve planı olmadan santral kurulmasına onay çıktı
Yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak ilan edilen alanlarında imar izni ve planı olmadan santral kurulmasına onay verildi.

Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu değişiklikler kapsamında 3621 sayılı Kıyı Kanunu'nda yeni fıkralar eklenmiştir.

Buna göre, içme ve kullanma suyu sağlanan rezervuarlar, sulak alanlar ve kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere denizler, baraj gölleri, suni göller ve doğal göllerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yenilenebilir enerji kaynağı alanı olarak belirlenen yerlerinde imar planı yapılmaksızın yenilenebilir enerji üretim santralleri kurulabilecektir.

Bu alanlarda, hidrolik kaynaklara dayalı olarak önlisans veya üretim lisansına sahip olan tüzel kişiler, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı çoklu kaynaklı üretim tesisleri kurabileceklerdir.

Belirlenen alanlarda, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğüne veya sulama birliklerine ait tarımsal sulama tesislerinin elektrik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, DSİ Genel Müdürlüğü veya sulama birlikleri tarafından lisanssız elektrik üretim tesisleri kurulabilecektir.

Ayrıca, belediye sınırları içinde bulunan bu alanlarda, ilgili belediyeler ve bağlı kuruluşlar, DSİ Genel Müdürlüğünün izniyle lisanssız elektrik üretim tesisleri kurabileceklerdir.

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