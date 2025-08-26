İmdadına polis ve itfaiye yetişti

Düzenleme: Kaynak: İHA
İmdadına polis ve itfaiye yetişti

Aydın Efeler ilçe merkezinde evinde tek başına yaşayan ve düştüğü öğrenilen adamın yardımına polis ve itfaiye ekipleri koştu. Şahıs evinden sedye ile alınarak hastaneye götürüldü.

Alınan bilgiye göre; Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 1959 sokak üzerinde bulunan bir apartmanda oturan Serdar Ç. isimli şahıs yalnız yaşadığı evde henüz bilinmeyen bir sebeple yere düştü. Bu esnada çığlık atan şahsın bağırışları tüm mahallede duyulmaya başladı. Şahsın ve çevredeki insanlar tarafından yapılan ihbar ile adrese polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Mahalleye gelen itfaiye ekipleri polislerin de desteği ile eve girip yaralı şahsı çıkardı. Sedye ile apartmandan indirilen şahıs, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Son Haberler
Dönercide bıçaklı kavga
Dönercide bıçaklı kavga
Resmi Gazete'de bugün ne var? 26 Ağustos
Resmi Gazete'de bugün ne var? 26 Ağustos
Instagramdan tartışma yaratacak Reels hamlesi
Instagramdan tartışma yaratacak Reels hamlesi
Siirt'te vinç devrildi
Siirt'te vinç devrildi
Araçlar peş peşe birbirine girdi
Araçlar peş peşe birbirine girdi