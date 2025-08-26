İmdadına polis ve itfaiye yetişti

Alınan bilgiye göre; Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 1959 sokak üzerinde bulunan bir apartmanda oturan Serdar Ç. isimli şahıs yalnız yaşadığı evde henüz bilinmeyen bir sebeple yere düştü. Bu esnada çığlık atan şahsın bağırışları tüm mahallede duyulmaya başladı. Şahsın ve çevredeki insanlar tarafından yapılan ihbar ile adrese polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Mahalleye gelen itfaiye ekipleri polislerin de desteği ile eve girip yaralı şahsı çıkardı. Sedye ile apartmandan indirilen şahıs, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.