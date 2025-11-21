Küresel kamu borcu 2025’te 111 trilyon dolara yükseldi. Bu da bir yıl içinde 8,3 trilyon dolarlık ek yük oluşturdu.

IMF’nin 'Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda yer alan son veriler, ülkelerin kamu borcu dağılımında dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor.

BORÇ YÜKÜ ABD VE ÇİN'DE

Rapora göre ABD, 2025 itibarıyla 38 trilyon doları aşan kamu borcuyla listenin ilk sırasında bulunuyor. Bu miktar ABD ekonomisinin yüzde 125’ine karşılık geliyor. Son beş yılda net faiz ödemeleri üç kata yakın artarken, 2035'e kadar yıllık faiz yükünün 1,8 trilyon dolara ulaşacağı belirtiliyor.

Rapora göre Çin ise 18,7 trilyon dolarlık borç rakamıyla ikinci sırada yer alıyor. Böylece Çin'in borcu yalnızca 2025’te 2,2 trilyon dolar yükseldi. Bu artışa ekonomik yavaşlamayı dengelemek için sağlanan teşvikler ve emlak sektöründeki sorunlardan doğan arazi geliri kayıplarının etkili olduğu belirtiliyor.

JAPONYA ÜÇÜNCÜ SIRADA

Japonya ise 9,8 trilyon dolarlık kamu borcuyla üçüncü sırada yer aldı. Japonya'nın borç/GSYH oranı yüzde 230 ile dünyanın en yüksek seviyelerinde seyrediyor. Buna karşın Başbakan Sanae Takaichi, büyümeyi desteklemek amacıyla 92,2 milyar dolarlık yeni bir teşvik paketini gündeme aldı.

AVRUPA’NIN BORÇ BASKISI ARTIYOR

İngiltere ve Fransa ise yaklaşık 4 trilyon dolarlık kamu borçlarıyla ilk beş içinde yer aldı. İtalya, Hindistan, Almanya, Kanada ve Brezilya da küresel sıralamada üst basamaklarda öne çıkan ülkeler oldu.

TÜRKİYE 25. SIRADA

Türkiye’nin kamu borcu ise 380,4 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Türkiye, 192 ülke arasında 25. sırada yer alırken borç/GSYH oranı yüzde 24,3 seviyesinde.