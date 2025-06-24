IMF, Bangladeş'e kesenin ağzını açtı

Uluslararası Para Fonu (IMF), Bangladeş'e yönelik 1.33 milyar dolarlık finansman paketini resmen onayladı. Bu destek, Genişletilmiş Kredi Kolaylığı (ECF) ve Genişletilmiş Fon Kolaylığı (EFF) kapsamında 884 milyon dolar ve Dayanıklılık ve Sürdürülebilirlik Kolaylığı'ndan (RSF) 453 milyon dolar olarak ayrıldı. IMF, ayrıca ECF ve EFF altındaki özel çekme haklarının (SDR) 567.2 milyon artırılmasını ve programın altı ay uzatılmasını kararlaştırdı.

TEK ÇÖZÜM İMF KALDI

BANGLADEŞ EKONOMİSİ İÇİN NEFES ALANI

Bu finansman, Bangladeş'in artan dış finansman ihtiyaçlarını ve yüksek enflasyon, yavaş büyüme ile genişleyen dış finansman açığı gibi makroekonomik zorluklarını ele almasına yardımcı olmayı hedefliyor. Bangladeş, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından küresel emtia fiyatlarındaki artışın tetiklediği düşen döviz rezervleri nedeniyle 2023 yılında IMF'den 4.7 milyar dolarlık bir destek paketi sağlamıştı. Ülkenin ekonomik reformlara olan bağlılığı ve alınan tedbirler, bu son desteğin onaylanmasında etkili oldu.