IMF eski başekonomistinden bitcoin hakkında flaş itiraf: “Yanıldım”

Dünyanın önde gelen ekonomistlerinden, Harvard Üniversitesi profesörü ve eski IMF başekonomisti Kenneth Rogoff, yıllar önce yaptığı Bitcoin tahmininde yanıldığını kabul etti. Rogoff, yaklaşık on yıl önce Bitcoin’in 100 dolara gerileme ihtimalinin 100 bin dolara yükselmesinden daha güçlü olduğunu söylemişti. Ancak bugün Bitcoin 100 bin dolar seviyesini aşmış durumda.

Rogoff, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “O dönemde Bitcoin’in daha çok düşeceğini düşünüyordum. Şimdi ise soruyorum: Ne kaçırdım?” ifadelerini kullandı.

KRİPTO DÜZENLEMELERİ BEKLENTİYİ BOŞA ÇIKARDI

2018’de yaptığı bir başka değerlendirmede, ABD hükümetinin sert düzenlemelerle Bitcoin fiyatını baskılayacağını öngörmüştü. Ancak zaman onu haksız çıkardı. Özellikle 2024 sonunda Bitcoin’in 100 bin doları geçmesi ve bu yıl yeni rekorlara imza atması, Rogoff’un tahminlerini boşa düşürdü.

Ekonomist, “ABD’nin kripto konusunda akılcı düzenlemeler yapacağını fazla iyimser biçimde bekledim” diyerek yanıldığını dile getirdi.

“YERALTI EKONOMİSİNİ HAFİFE ALDIM”

Rogoff ayrıca Bitcoin’in küresel yeraltı ekonomisi üzerindeki etkisini küçümsediğini de söyledi. Yaklaşık 20 trilyon dolarlık bu ekonomide Bitcoin’in güçlü bir araç hâline geldiğini kabul etti. Öte yandan, kripto paraların yasa dışı işlemlerdeki kullanımının toplam hacmin yalnızca küçük bir bölümünü oluşturduğunu belirten araştırmalar, bu iddiayı destekliyor. Chainalysis verilerine göre 2024’te yasa dışı kripto işlemleri 50 milyar dolara ulaştı; bu rakam küresel kara para aklamanın yüzde 1’inden az.

KRİPTO DÜNYASINDAN SERT YANITLAR

Rogoff’un sözleri kripto yatırımcılarının dikkatinden kaçmadı. Bitwise’ın yatırım direktörü Matt Hougan, “Rogoff, insanların merkezî kurumlara bağlı olmadan da başarılı bir finansal sistem kurabileceğini hayal edemedi” dedi.

VanEck’in dijital varlık araştırma direktörü Matthew Sigel ise Rogoff’u “Bitcoin’in nekrolojisini çok erken yazmakla” suçladı. Harvard’ın kendi yatırım fonunun da BlackRock’un Bitcoin ETF’ine 116 milyon dolarlık yatırım yaptığını hatırlatarak, ironik bir çelişkiye işaret etti.

BİTCOİN’İN ROLÜ DEĞİŞİYOR

Bugün birçok ülkede Bitcoin, özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde halkın servetini koruma aracı olarak görülüyor. Kripto paraların küresel ekonomide giderek artan rolü, geleneksel ekonomistlerin bile artık eleştirilerini gözden geçirmelerine yol açıyor.

Kenneth Rogoff’un itirafı, Bitcoin’in yalnızca bir balon olmadığını, dünya finans sisteminde kalıcı bir yer edindiğini bir kez daha gösteriyor.