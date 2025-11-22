Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisinin yakın vadede güçlü büyümesini sürdüreceğini ve enflasyonun aşamalı şekilde gerilemeye devam edeceğini açıkladı.

Türkiye’nin para politikası çerçevesinin önemli ilerlemeler sağladığı belirtilirken, mevcut koşulların zorlu olduğuna ve çok sayıda aracın kullanılmasının TCMB’nin iletişimini ile enflasyon beklentilerinin şekillenmesini karmaşıklaştırdığına dikkat çekildi.

ENFLASYON KADEMELİ AZALIŞTA

IMF’nin duyurusunda, yetkililerin büyümeyi korurken enflasyonu düşürmeye yönelik kararlılığının kayda değer sonuçlar doğurduğu; enflasyondaki kademeli azalış, liraya güvenin yükselmesi ve rezervlerdeki toparlanmanın bu sonuçlar arasında yer aldığı aktarıldı.

RİSKLER GEÇEN YILA ORANLA AZALDI

Açıklamada, büyümenin güçlü kalmayı sürdürdüğü, risklerin halen yüksek olmasına rağmen geçen yıla kıyasla azaldığı ifade edildi. TCMB’nin reel faiz oranlarını yüksek tutarak finansal riskleri sınırlamaya çalıştığı, bu yıl bütçe açığındaki daralmanın ise enflasyonu baskılayan unsurlardan biri olduğu belirtildi.

Dezenflasyon sürecinin yavaş ilerlemesinin, ekonominin yatırımcı davranışları, küresel risk iştahı veya enerji fiyatlarından kaynaklanan şoklara karşı korunmasız olduğu dönemi uzattığı; bu gecikmenin ise istikrara yönelik maliyetleri ve riskleri artırdığı kaydedildi.

BÜYÜME POTANSİYELİ ARTIRILABİLİR

Daha dengeli ve sürdürülebilir bir patikaya geçerken önceliğin gelir tarafı güçlü mali sıkılaşmaya, daha sert para politikasına ve temkinli gelir politikalarına verilmesi gerektiği vurgulandı. Bu politika setinin kısa vadede büyümeyi yavaşlatabileceği, ancak işgücü ve ürün piyasalarını güçlendirecek düzenlemeler ile kırılgan kesimleri korumaya yönelik adımların bu etkiyi dengeleyerek büyüme potansiyelini artırabileceği ifade edildi.

Açıklamada bütçe açığındaki daralma, enflasyonda gerileme, pozitif reel faizler, liradaki istikrar, büyüme görünümü, cari açıktaki düzelme ve rezervlerdeki artış gibi göstergelere işaret edilerek, "İhtiyatlı ekonomik politikalar önemli başarılar sağladı." değerlendirmesi yapıldı.

IMF ayrıca, "Kısa vadede, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyümesinin sağlam kalmaya ve enflasyonun kademeli olarak düşmeye devam etmesi bekleniyor" ifadesine yer verdi.

GSYH'DE BÜYÜME ÖNGÖRÜSÜ

Bu yıl GSYH’nin yüzde 3,5 büyümesinin öngörüldüğü belirtilirken, 2026’da politika faizlerinin gerilemesi ve daha gevşek mali duruşun iç talebi destekleyeceği; bunun da büyümeyi yüzde 3,7 seviyesine çıkaracağı aktarıldı.

Fon, 2025 sonunda enflasyonun yüzde 33 civarında olmasının beklendiğini; ücret artışlarındaki ılımlı seyir ve enflasyondaki düşüşle birlikte ataletten kaynaklı baskının da azaltarak fiyat artış hızını kademeli biçimde aşağı çekeceğini bildirdi.

Açıklamada, enflasyonun TCMB hedefleriyle uyumlu seviyelere inmesi ve şoklara karşı dayanıklılığın artırılması için ilave politika adımlarının gerektiği vurgulandı.

MALİ SIKILAŞMA DEVAM ETMELİ

Dezenflasyonu hızlandırmak ve riskleri azaltmak amacıyla bu yılki mali sıkılaşmanın sürdürülmesi; gelir artırıcı tedbirler ile harcama kısıntılarının önemini koruduğu ifade edildi.

Ayrıca, Türkiye’nin para politikası çerçevesinin güçlü sonuçlar ortaya koymasına rağmen zorlayıcı koşullar altında çoklu araç kullanımının iletişim açısından güçlük yarattığı aktarıldı.

IMF, TCMB’nin enflasyon hedeflerine ulaşabilmesi için politika faizine net biçimde odaklanan bir yapının ve daha yüksek reel faizlerin gerekli olduğuna işaret etti.

Kur politikasının ise enflasyon beklentilerini olumsuz etkileyebilecek aşırı oynaklığı sınırlamaya yönelmesi gerektiği vurgulandı.

Finans sektörünün sağlamlığını sürdürdüğü, piyasa stresine karşı yetkililerin hızlı ve kararlı müdahale kapasitesi gösterdiği kaydedildi. Bununla birlikte, döviz likiditesi risklerinin yakından izlenmesi ve denetim çerçevelerinin güçlendirilmesine yönelik son adımların devam ettirilmesi gerektiği belirtildi.