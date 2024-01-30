IMF Türkiye'nin büyüme tahmini yükseltti

Uluslararası Para Fonu IMF'den büyüme tahmini... Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu güncelleyen IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 3,1'den yüzde 3,2'ye yükeslti.

IMF "Yavaşlayan Enflasyon ve İstikrarlı Büyüme Yumuşak İnişin Yolunu Açıyor" başlığıyla yayınladığı raporda büyüme tahminlerini açıkladı. Uluslararası Para Fonu IMF, geçen yıl yayınlandığı raporda dünya ekonomisinin 2024'te yüzde 2,9, gelecek yıl ise yüzde 3,2 oranında büyüyeceğini öngörmüştü.

IMF'nin raporunda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,1 ve gelecek yıl yüzde 3,2 büyümesinin beklendiği açıklandı. Geçen yılki tahminlere göre Türkiye ekonomisi 2024'te yüzde 3 ve 2025'te yüzde 3,2 büyüyeceğini açıklanmıştı.

BÜYÜMEDE ABD TAHMİNİ YÜKSELTİLDİ EURO BÖLGESİ İÇİN DÜŞÜRÜLDÜ

IMF'nin raporunda ülkelerin ekonomik büyüme tahminleri de güncellendi. Rapora göre ABD ekonomisine ilişkin tahmin yüzde 1,5'tan yüzde 2,1'e yükseltildi. Aynı raporda ABD için gelecek yılki tahmin ise yüzde 1,8'den 1,7'ye çekildi.

Raporda, Euro Bölgesi ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin ise hem bu yıl için hem de gelecek yıl için düşürüldü. Euro bölgesindeki büyüme tahmine 2024 yılı için yüzde 1,2'den yüzde 0,9'a ve 2025 yılı için yüzde 1,8'den yüzde 1,7'ye düşürüldüğü kaydedildi. IMF Almanya için yaptığı tahminde ise düşüş olacağını belirtildi. Raporda, Alman ekonomisi için bu yılki tahmini ise yüzde 0,9'dan yüzde 0,5 çekildi.