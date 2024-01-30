IMF Türkiye'nin büyüme tahmini yükseltti

Kaynak: AA
IMF Türkiye'nin büyüme tahmini yükseltti
Uluslararası Para Fonu (IMF) bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 3,1'den 3,2'ye yükseltti.

Uluslararası Para Fonu IMF'den büyüme tahmini... Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu güncelleyen IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 3,1'den yüzde 3,2'ye yükeslti.

IMF "Yavaşlayan Enflasyon ve İstikrarlı Büyüme Yumuşak İnişin Yolunu Açıyor" başlığıyla yayınladığı raporda büyüme tahminlerini açıkladı. Uluslararası Para Fonu IMF, geçen yıl yayınlandığı raporda dünya ekonomisinin 2024'te yüzde 2,9, gelecek yıl ise yüzde 3,2 oranında büyüyeceğini öngörmüştü.

IMF'nin raporunda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,1 ve gelecek yıl yüzde 3,2 büyümesinin beklendiği açıklandı. Geçen yılki tahminlere göre Türkiye ekonomisi 2024'te yüzde 3 ve 2025'te yüzde 3,2 büyüyeceğini açıklanmıştı.

BÜYÜMEDE ABD TAHMİNİ YÜKSELTİLDİ EURO BÖLGESİ İÇİN DÜŞÜRÜLDÜ

IMF'nin raporunda ülkelerin ekonomik büyüme tahminleri de güncellendi. Rapora göre ABD ekonomisine ilişkin tahmin yüzde 1,5'tan yüzde 2,1'e yükseltildi. Aynı raporda ABD için gelecek yılki tahmin ise yüzde 1,8'den 1,7'ye çekildi.

Raporda, Euro Bölgesi ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin ise hem bu yıl için hem de gelecek yıl için düşürüldü. Euro bölgesindeki büyüme tahmine 2024 yılı için yüzde 1,2'den yüzde 0,9'a ve 2025 yılı için yüzde 1,8'den yüzde 1,7'ye düşürüldüğü kaydedildi. IMF Almanya için yaptığı tahminde ise düşüş olacağını belirtildi. Raporda, Alman ekonomisi için bu yılki tahmini ise yüzde 0,9'dan yüzde 0,5 çekildi.

İlgili Haberler
Sözde hoca enflasyona çözümü böyle buldu. “Eğer Allah’a sorulursa enflasyon saniyede sıfıra düşer”
Sosyal medyadaki faiz vaazı Özgür Demirtaş’ı çıldırttı. Çileden çıktı
Son Haberler
Odeabank’tan çalışanlarını üzen zam oranı Ekonomi
Odeabank’tan çalışanlarını üzen zam oranı
Şok İddia: Türkiye’nin satın aldığı F-16’lara Yunan adaları şartı Gündem
Şok İddia: Türkiye’nin satın aldığı F-16’lara Yunan adaları şartı
Kadınların bıçaklı sopalı meydan savaşı. Mahalleliye dehşet yaşattılar Gündem
Kadınların bıçaklı sopalı meydan savaşı. Mahalleliye dehşet yaşattılar
Son bir ayda ABD üslerine en az 83 saldırı düzenlendi Dünya
Son bir ayda ABD üslerine en az 83 saldırı düzenlendi
Hakkında 21 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı Gündem
Hakkında 21 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Bir dönem pavyonda çalışan Mehtap Yılmaz'dan Dilber yorumu. 'Canınızdan olursunuz' Gündem
Bir dönem pavyonda çalışan Mehtap Yılmaz'dan Dilber yorumu. 'Canınızdan olursunuz'