IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini açıkladı

IMF, 2025 Türkiye büyüme tahminini yüzde 2,6'dan yüzde 2,7’ye çıkardı. Küresel büyüme tahmini yüzde 3,3’ten yüzde 2,8’e çekildi. Bu yıl için enflayon beklentisi ise 35,9 oldu.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu yayımladı.
Raporda, Türkiye için 2025 büyüme beklentisi yüzde 2,6'dan yüzde 2,7'ye çıkarıldı. 2026 büyüme tahmini ise yüzde 3,2'de sabit tutuldu.

IMF, ocak ayında yayımlanan tahminlerinde, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2,6 ve gelecek yıl yüzde 3,2 büyümesini öngörmüştü.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 35,9

Türkiye ekonomisi için enflasyon beklentisi bu yıl için ortalama yüzde 35,9 olarak paylaşıldı. 2026 için enflasyon beklentisi ise yüzde 22,8 oldu.

İşsizlik tahmini 2025 için yüzde 9,4 ve 2026 için yüzde 9,2 olarak belirlendi. Cari açığın GSYH'ya oranı her iki yıl için de eksi yüzde 1,2 olarak öngörüldü.

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