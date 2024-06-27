IMF ve Mehmet Şimşek Erdoğan ve Maskeli Siyaset

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e önerisi ile CHP ve AKP’nin Hazine ve Maliye Bakanları Mehmet Şimşek ve Prof. Dr. Yalçın Karatepe 4,5 saat görüştü.

Vergi mevzuatında, emekli ve asgari ücretli emekçiler ile çiftçilerin sorunlarının çözümünü isteyen Karatepe’ye olumsuz yanıt şöyle verildi:

-“Enflasyon hedefinden taviz veremeyiz.+”

Şimşek dikkat ederseniz, “taviz vermem” demiyor.

“Enflasyon hedefinden taviz veremeyiz” diyor.

Neden?

Çünkü IMF ile İngiliz Mehmet Şimşek birlikte “rasyonel ekonomi” projesi uyguluyor.

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel’e, “Vergi reformu ve ekonomi konusunda iş birliği için CHP ile AKP’nin ekonomistleri bir araya gelsin” diye öneriyor.

Özel kabul ediyor.

Karatepe ve Şimşek 4,5 saat görüşüyor ama akıntıya karşı kürek çekiliyor.

Erdoğan ve Şimşek maskeli siyaset yapıyor.

Millete verdikleri iş birliği, normalleşme ve yumuşama siyasetinde güler yüzlü maske.

Kapalı kapılar ardında yapılan görüşmeler sonrası ise IMF yüzlü maske…

31 Mart’ta ekonomik kriz yaşatan icraatın başı Erdoğan’a milletin attığı Osmanlı Tokadı sonucundan hâlâ ders almamış bir Erdoğan var.

Erdoğan Meclis grup toplantısında dedi ki;

-"Bizim siyasette 'yumuşama' çabamız muhalefeti normalleştirme çabasıdır. Dilini, söylemini, siyaset tarzını değiştirecek olan muhalefettir."

Ve arkasından şunları söyledi;

-“Karşımızdakilerin hazım problemi yaşadığı görülüyor. Edepli olmamız edepsizliğe göz yumacağımız anlamına gelmez…”

Bakar mısınız üslubuna…

Erdoğan’ın konuşma metnini kim yazdıysa tebrik ediyorum.

Erdoğan’ın cümlesi Erdoğan tarafından bu kadar güzel tekzip edilemez bu kadar güzel yalanlanamazdı.

Bir cümlesi daha var ki evlere şenlik;

-“22 yıl boyunca CHP'den hoşgörü de görmedik. Nezaket de görmedik…”

Yalan, dolan, iftira, algı ve kumpas operasyonlarını yapan sanki AKP’liler değil.

Bir atasözü var;

-“Allah’tan korkmaz, kuldan utanmazlar…”

Hafızalarımız Erdoğan’ın da Bahçeli’nin de Süleyman Soylu’nun da hakaret ve iftira siyaseti ile doldu taştı.

Bir atasözü daha var;

-“Yavuz hırsız ev sahibini bastırır…”

Sarayın bakanlarının CHP’nin bakanları ile diyalog yolunu açan Erdoğan baktı ki Devlet Bahçeli ve MHP tepki koyuyor.

Baktı ki koltuğu tehlikede.

Yumuşama maskesini çıkarıp sertleşme maskesini, normalleşme maskesini çıkarıp anormalleşme maskesini takıyor.

Aslında anormalleşme siyaseti de 22 yıldır ortada.

Bu ferasetli millet o maskelerin altındaki Erdoğan’ı çok iyi tanıyor.